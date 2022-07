Ferrari mostra la nuova 296 GT3: debutto alla 24 Ore di Daytona

Ferrari sta sicuramente lavorando alacremente al suo primo SUV Purosangue, nei cantieri di Maranello però c'è anche la Ferrari 296 GT3 che debutterà nel 2023. Oggi possiamo mostrarvela nel suo splendore finale.

La nuova Ferrari 296 GT3 è la vettura del Cavallino Rampante progettata appositamente per le competizione GT, un modello che eredita il pesante heritage della 488 GT3. Una sportiva competitiva figlia dei nostri tempi: al posto di un V8 ibrido come molti di noi si aspettavano è infatti arrivato un V6 montato in posizione centrale-posteriore - "solo" turbo a 120°.

Rispetto alla 488 GT3 che sostituisce, questa Ferrari 296 GT3 migliora il carico verticale del 20% a tutto vantaggio di una migliore aerodinamica. L'auto se la vedrà con competitor eccellenti in competizioni storiche come la 24 Ore di Le Mans oppure la 24 Ore di Daytona, quest'ultima la gara di debutto nel 2023. Ovviamente alla base del progetto c'è la berlinetta stradale 296 GTB di cui più volte abbiamo parlato sulle nostre pagine, ora disponibile anche in versione GTS (scopriamo la nuova Ferrari 296 GTS ibrida da 830 CV).

Tornando invece alla GT3: vi regaliamo in anteprima il sound della Ferrari 296 GT3 catturato a Fiorano nel corso dei primi test.