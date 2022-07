La Ferrari Monza SP2 diventa ancor più esclusiva con la cura di Mansory

I primi modelli Icona di Ferrari sono stati la Monza SP1 ed SP2, due speedster belle da togliere il fiato, con la prima monoposto e la seconda che invece accoglie anche un passeggero. Quest’ultima in particolare è prodotta in soli 499 esemplari, ma se per un cliente non fosse abbastanza speciale può rivolgersi al tuner tedesco Mansory.

Quella che vedete è infatti un Monza SP2 che ha ricevuto la cura Mansory secondo le linee guida di un cliente che voleva rendere ancor più speciale la sua vettura. Il preparatore tedesco ha già dato prova di avere una certa affinità con i modelli del cavallino rampante, in particolare con la Ferrari Roma, che Mansory ha letteralmente stravolto mettendo da parte l’eleganza in favore della cattiveria.

Invece le modifiche apportate alla Monza SP2 sono meno radicali, ma comunque non passano inosservate, a partire dal colore scelto per la carrozzeria in tinta Rosso Corsa, con diversi elementi neri e tanta fibra di carbonio a vista sull’inedito splitter anteriore più elaborato rispetto all’originale.

Il cliente era anche alla ricerca di un look asimmetrico, per questo i due sedili sono stati rivestiti diversamente, in accordo con le “gobbe” che spuntano subito dietro ad esse: sedile di guida e la relativa pinna sfoggiano quindi una colorazione nera, mentre le parti riservate al passeggero sono in rosso, simulando di fatto i colori della Monza SP1. La ciliegina sulla torta è il nuovo set di leggerissimi cerchi forgiati targati Mansory, con un diametro di 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, rispettivamente con pneumatici che misurano 275/30 e 335/25.

Infine non mancano alcuni ritocchi al comparto motoristico, col V12 Ferrari aspirato da 6.5 litri che adesso arriva ad erogare 830 CV di potenza e una coppia di 740 Nm, grazie ad un nuovo impianto di scarico e nuovi condotti di aspirazione. Dunque lasciamo a voi la parola: quale preferite delle due, la Monza SP2 standard o quella di Mansory?