La Ferrari Monza di Gordon Ramsey è meravigliosa, provate a smentirci

Quando non si trova alle prese con un delizioso manicaretto, Gordon Ramsey pare essere molto interessato alle vetture sportive. In particolare ama le Ferrari, a quanto pare, e infatti possiede una Ferrari Monza SP2 da perdere la mascella, come potete notare anche voi dal video in alto e dalla galleria in fondo alla pagina.

Il noto chef l'ha scelta in una tonalità molto elegante: vernice nera di fondo con una larga striscia rossa che viaggia orizzontalmente, abbinata al colore dei sedili. L'assenza del tettuccio e il look sinuoso contribuiscono a restituire un delizioso feeling old school. Infine troviamo i cerchi in canna di fucile, possenti e dotati di cinque razze.

La vettura è basata sulle fondamenta della Ferrari 812 Superfast, ma l'aspetto è diametralmente differente, al contrario però di telaio e motore. Infatti la Monza SP2 monta lo stesso V12 da 6,5 litri generante 803 cavalli di potenza, che in questo caso schizza da 0 a 100 in 2,9 secondi e raggiunge in poco tempo la velocità massima di 300 km/h.

Vista l'assenza di tetto e parabrezza è sconsigliato comunque avere una tale velocità di percorrenza senza casco, e anche con in testa uno di esso non vi conviene andare in giro mentre piove infatti, come potete vedere dal video, è stata una delle poche auto a non lasciare mai il garage. Gran peccato per i ragazzi lì presenti, ma anche per noi.

Tornando ai numeri, di Monza SP2 ne sono state prodotte soltanto 499 unità se le sommiamo alle SP1, questo fa di Gordon Ramsey uno dei pochissimi e fortunati proprietari della Speedster italiana. "Ma quanto gli è costata?" Chiedereste voi, e noi vi rispondiamo subito. E' richiesta una somma che si aggira intorno ai 2 milioni di dollari per un gioiello simile, ma stiamo parlando di uno che la metterà in garage tra una LaFerrari e una LaFerrari Aperta, i soldi non sono un suo problema.

Ma adesso ciancio alle bande e gustatevi la galleria composta da 8 immagini che vi proponiamo in calce, roba da non credere.