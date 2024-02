Ferrari, Montezemolo sicuro: 'Con Leclerc e Hamilton ci sarà da divertirsi'

Cos'è realmente successo in Formula 1 nelle scorse ore? In pochi, infatti, si sono resi conto di ciò che è davvero successo in questa settimana, con il trasferimento choc di Lewis Hamilton in Ferrari. I pareri si sono divisi tra chi boccia il trasferimento e chi, invece, applaude. Tra questi ultimi Luca di Montezemolo, che però avverte il rischio...

L'ex numero uno del Cavallino, ed ex braccio destro dell'Avvocato Agnelli, solamente domenica scorsa, nel salotto di La7 di In Altre parole, programma televisivo condotto dal giornalista Massimo Gramellini, era tornato a parlare di Ferrari e di Charles Leclerc, limitandosi a un "speriamo sia l'anno buono". Ma la notizia che ha scosso il circus non poteva non vantare il commento di Montezemolo.

Dalla sera del primo febbraio, quando sono arrivati gli annunci ufficiali di Mercedes-AMG Petronas F1 e di Ferrari via social ( Ufficiale, Lewis Hamilton pilota Ferrari accanto a Charles Leclerc dal 2025 ), tutti hanno cominciato a dire la propria. Per esempio Flavio Briatore (brand ambassador di F1), intervistato da LaPresse e da Libero Quotidiano, è stato critico e ha detto che "puoi anche avere Batman al volanteil pilota non può fare la differenza". Ma sono anche gli stessi ferraristi a dividersi tra pro e contro Hamilton. Idel campione (sette mondiali in bacheca), alcuni parlano addirittura di una 'mossa alla Schumacher' ( Hamilton in Ferrari, tifosi Rossa dubbiosi 'Solo marketing, e Leclerc come la prenderà?' ). Comunque sia, alla fine sono arrivate anche le parole di Montezemolo, che la vede diversamente da Mr. Billionaire, anche se non ha mancato nell'avvisare che questa mossa potrebbe rivelarsi inutile.

Ha detto: "È un colpo inaspettato e di grande effetto. Spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra ma che rappresenti anche un modo per accendere i riflettori sulla Scuderia, che ne aveva bisogno - ha detto Montezemolo (fonte ANSA) -. Hamilton è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale; con Leclerc alla ricerca del suo primo titolo ci sarà da divertirsi". La paura di Luca di Montezemolo, però, è la stessa di Briatore: "Avere una macchina vincente sarà fondamentale se no questa scelta si rivelerebbe un grande rischio". Non resta che aspettare il 2025, quando Hamilton finalmente sbarcherà in Ferrari.