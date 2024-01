Ferrari, misterioso video 'Gareggiamo dove non lo abbiamo mai fatto'. Teaser dell'EV?

Cosa sta succedendo ai canali social di Ferrari? Da molte ore i profili del Cavallino sono invasi da immagini enigmatiche, delle onde del mare che hanno completamente tappezzato la home di Instagram del brand di Maranello, e poi un video con un claim: "Gareggiamo dove non lo abbiamo mai fatto". Cosa vuol dire?

Molti, anzi moltissimi, i ferraristi che nei commenti hanno sfogato la loro perplessità. Alcuni di loro si chiedono cosa stia succedendo, altri si lasciano andare a qualche battuta, mentre la maggior parte sembra voler anticipare la prossima mossa di Ferrari. Sì, ci troviamo alle porte di un grande annuncio, o almeno questo è quello che sembra; ma no, ancora non sappiamo con precisione ciò che avverrà. Però, possiamo provare ad avanzare delle ipotesi e in questo momento le uniche risposte che paiono quantomeno possibili sono solamente due.

Su Instagram si contano la bellezza di quattordici post raffiguranti il mare, con tanto di schiuma, prima dell'arrivo del video. Ogni immagine pubblicata sul profilo ufficiale di Ferrari (la stessa Ferrari che ha sfoggiato tre Dayton SP3 con un'esclusiva finitura in carbonio) è completata da un piccolo messaggio, la maggior parte di questi legati alla storia e alla tradizione del marchio del Drake. Sotto il video, invece, l'indizio del cambiamento (imminente) del Cavallino: (tradotto letteralmente) "Stiamo portando la gara dove non abbiamo mai fatto prima".

Dunque, le due ipotesi riguardano un'auto e, anche se può suonare quasi assurdo, una barca. Per quanto riguarda la prima supposizione, il teaser in questione potrebbe rivelare la nuova EV del Cavallino. D'altronde, poco più di un mese fa Benedetto Vigna (CEO di Ferrari) aveva annunciato che il primo modello elettrico sarebbe arrivato nel 2025; addirittura aveva rivelato che "si stanno facendo tutti i test sul prototipo" (la Ferrari elettrica sarà unica: sarà realizzata insieme agli esperti della Silicon Valley). Passando invece alla barca: leggendo i commenti sotto i vari post Instagram e il video su YouTube gli utenti sembrerebbero caldeggiare più per la seconda ipotesi, cioè per un'imbarcazione a firma Ferrari. La risposta arriverà solamente domani (mercoledì 24 gennaio) con un comunicato ufficiale della Casa di Maranello: stay tuned.