Ferrari, ecco quanti milioni di euro è costato il tombino di Las Vegas a Maranello

Il weekend di Las Vegas era iniziato con il brivido, con le prove libere cancellate dopo un incidente di Carlos Sainz contro il tombino. Un episodio che è costato parecchio a Ferrari visto che il Circus, inspiegabilmente, non ha riconosciuto che il danno fosse stato causato dal circuito e non dalla vettura stessa.

“Carlos ci ha detto che aveva colpito qualcosa in pista, ma non sapeva esattamente cosa fosse. Abbiamo danneggiato completamente la scocca, il motore e la batteria. Penso sia completamente inaccettabile – aveva raccontato Vasseur subito dopo l'incidente - questa è già un’immagine sufficiente del weekend, non me ne servono altre”.

E ancora: “Ci costerà una fortuna, dobbiamo cambiare il telaio. Lo show è lo show, ma penso sia semplicemente inaccettabile per la F1 oggi”. Ed in effetti le previsioni funeste del team principal di Ferrari si sono rivelate azzeccate visto che, stando a quanto scritto ieri dal Corriere dello Sport, il danno alla SF-23, fra le peggior Ferrari degli ultimi anni, è stato salatissimo, precisamente di due milioni di euro.

“Pesanti danni hanno riguardato il telaio, il motore termico, la pompa dell’olio, la batteria, la centralina. Una perdita non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sportivo ed economico, visto che il conto non sarà inferiore ai due milioni di euro, cifra strategica in regime di budget cap”, le parole riportato dal quotidiano romano in merito all'episodio.

Una doppia beffa quindi per la Rossa, che oltre a vedere Carlos Sainz retrocesso di dieci posizioni per via del cambio ad alcune componenti basilari della vettura, ha dovuto anche sborsare una cifra non indifferente per i danni provocati da un problema della pista.

La sensazione è che la vicenda lascerà comunque degli strascichi ed urge una modifica al regolamento che permetta alle scuderie di essere risarcite o di risultare estranee in caso di problemi di questo tipo.