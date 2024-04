Ferrari, margine record nel 2023: per ogni auto ha guadagnato 118mila euro, Tesla...

Ferrari è la casa automobilistica che ha registrato i margini più elevati nel 2023 per ogni auto venduta. Lo certifica Car industry analysis, portale che analizza tutti i dati del settore automotive a livello mondiale.

Ma quanto guadagna Ferrari, di recente immaginata nella futuristica Tempesta, su ogni auto immatricolata? La cifra è pazzesca, ben 118mila euro, precisamente 117,927, su ognuna delle 13.663 vetture che sono state consegnate durante l'anno scorso, per un fatturato totale di ben 5,97 miliardi di euro, in crescita del 17 per cento. La Ferrari vanta anche un utile operativo di ben 1,61 miliardi di euro, un margine imponente che nessuna altra casa automobilistica al mondo riesce ad eguagliare.



A trainare le vendite è stata la Ferrari Purosangue, acquistata anche da Lapo Elkann, permettendo così un guadagno su ogni auto superiore di ben 25.600 euro rispetto a quello del 2022. Nessun'altra azienda riesce a stare al passo con la Rossa visto che la seconda di questa speciale classifica è Porsche, che però si ferma a 22.747 euro, praticamente un sesto di quanto ottenuto dal Cavallino Rampante.



Sul gradino più basso del podio troviamo il gruppo JLR, Jaguar Land Rover a quota 8.511 euro, davanti a BMW a quota 7.236 e quindi ai rivali di Mercedes fermi a 6.992 euro. E Tesla? La strategia di Elon Musk di continuare a tagliare il prezzo delle proprie vetture ha obbligatoriamente ridotto i margini, facendo scivolare così la sua azienda al sesto posto a quota 4.448 euro, davanti al Gruppo Stellantis con 3.624 euro e quindi Subaru a 2.860.



A completare la Top 10 Isuzu e Toyota, rispettivamente con 2.826 e 2.780 euro ad auto venduta. Fra i grandi produttori cinesi spicca invece BYD, 17esima assoluta a 1.607 euro, unica azienda Made in China presente nella Top 25. Nel corso dell'anno passato il gigante dell'automotive asiatico è riuscito a piazzare ben il 62 per cento di auto in più sul mercato rispetto al 2022, entrando così nella top 10 dei marchi migliori al mondo. I suoi ricavi sono aumentati del 34 per cento portandosi a 76,8 miliardi di euro, guadagnando comunque “solo” 4,8 miliardi di euro.

