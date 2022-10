La Ferrari Le Mans Hypercar verrà presentata il prossimo 30 ottobre a Imola

Nel 2023 daremo il benvenuto ai nuovi prototipi da corsa Le Mans Hypercar (LMH), che sono una ventata d’aria fresca nel mondo delle competizioni che ha attirato l’attenzione di tanti costruttori che non si vedevano da tempo nel mondo delle endurance, tra i quali c’è Ferrari, che a fine mese toglierà i veli dalla sua LMH.

Dopo 50 anni lontana dalla classe regina della gare endurance, la casa del cavallino rampante è pronta a tornare e ha già iniziato i test della sua Hypercar a Fiorano, avvistata di nascosto da alcuni fotografi attorno alla pista di prova di Maranello.

I test sono iniziati a luglio per essere precisi, e dopo la pista di casa ha saggiato l’asfalto di tante altre piste di pregio come Mugello, Barcellona, Imola e Portimao, in vista del debutto in gara del prossimo anno. Nel frattempo Ferrari presenterà però la vettura in forma ufficiale il prossimo 30 ottobre proprio a Imola, durante l’evento Finali Mondiali Ferrari.

Motorsport.com ha avuto il piacere di intervistare il boss del settore racing di Ferrari, Antonello Coletta, e tra una domanda e l’altra ha affermato che l’auto ha già percorso 10.000 km, scendendo in pista ogni 10 giorni per accumulare sempre più dati in vista di marzo 2023, quando l’auto farà il suo debutto in gara durante il primo evento del campionato WEC (World Endurance Championship), a Sebring.

Infine ha aggiunto: “L'auto è molto complicata perché abbiamo scelto l'Hypercar [regole LMH], mentre il regolamento LMDh prevede un'auto leggermente più semplice. Questa scelta porta con sé alcune complicazioni non banali da risolvere. Ecco perché dico che più guidiamo, meglio è”.

Infine ci teniamo a precisare che durante la presentazione a fine mese la Ferrari LMH non sarà la sola ad attirare gli sguardi dei presenti, visto che sarà accompagnata dalla Ferrari 296 GT3, l’altra novità per il 2023 che manderà finalmente in pensione la 488 GT3, un modello di grandissimo successo che nella sua carriera ha totalizzato più di 500 vittorie in giro per il pianeta.