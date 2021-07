Questa Ferrari Limousine ha 8 posti e portiere ad ali di gabbiano: sentite il prezzo

Quando pensiamo al brand Ferrari, in mente ci tornano sempre vetture sportive all’estremo, modelli storici e iconici che hanno fatto la storia dell’automotive, motori ultra prestanti e design affusolati. Eppure al mondo esistono anche Ferrari fuori dagli schemi, come questa Ferrari Limousine.

Per molti sarà un vero e proprio affronto, un modello dissacratorio che meriterebbe di andare dallo sfasciacarrozze senza neanche passare dal “Via!”, prima di giungere a soluzioni affrettate però scopriamo insieme la sua scheda tecnica. Alla base di questa particolare auto-Frankenstein c’è una Ferrari 360 Modena, sportiva iconica nata nel 1999 dalla geniale mente di Pininfarina.

Un’auto intramontabile, che oggi si può trovare anche attorno ai 50-60.000 euro. Questa Ferrari 360 Limousine ne costa invece 167.000 e vi offre cerchi da 19 pollici, è verniciata in Rosso Corsa ed è dotata di portiere ad ali di gabbiano! All’interno può ospitare comodamente fino a 8 persone, compresi conducente e passeggero anteriore. Non sappiamo quale motore vi sia sotto al cofano, chi la vende si è limitato a scrivere “Motore a benzina con cambio semiautomatico”, è dunque anche probabile che il motore originale Ferrari sia stato sostituito, chissà…

Se volete acquistarla la trovate in ogni caso nel Regno Unito, ha infatti anche la guida a destra, anche se il venditore è pronto a spedirla in ogni parte del mondo (pur di disfarsene, immaginiamo…). Ora mettiamola ai voti: quale vettura è per voi più blasfema, questa 360 Limousine o la più famosa Jerrari di cui abbiamo parlato tempo fa?