Ferrari nella leggenda: strepitosa vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2023

Che Ferrari fosse tornata alla 24 Ore di Le Mans per vincere era indubbio ma pochissimi speravano in un exploit al primo tentativo. Al Circuit de la Sarthe la Ferrari 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ha tagliato il traguardo portando a Maranello una delle vittorie più sofferte e inaspettate della sua storia.

La centesima edizione della gara di durata più nota al mondo si è aperta in un turbinio di polemiche: FIA e ACO hanno deciso di sfruttare il BOP (Balance of Performance): zavorra e limitazioni energetiche per le vetture più competitive, in modo da bilanciare il livello di prestazioni. Una mossa che ha penalizzato soprattutto Toyota, seguita da Ferrari.

Nonostante la pole conquistata dalla Ferrari #51, la Toyota #8 (Buemi-Hartley-Hirakawa) è parsa subito competitiva balzando in testa alla corsa. Il primo colpo di scena arriva alla terza ora, quando la pioggia inizia a farsi sentire, portando con sé gli inevitabili incidenti. Dopo il rientro della safety car cadono le Porsche: la #38 dell’Hertz Team JOTA finisce fuori alle curve Porsche - il destino a volte è beffardo - mentre la #5 è rallentata da un problema tecnico, segue dopo qualche ora il ritiro della #75. La Ferrari #51 diventa leader alla settima ora dopo un valzer di soste ai box, alle sue spalle gran prestazione della Peugeot 9X8 #94.

La notte distrugge i sogni di tre possibili vincitrici, la Toyota #7 (Conway-Kobayashi-Lopez) si ritira dopo un incidente, la Ferrari #50 (Fuoco-Molina-Nielsen) accumula giri di ritardo a causa di problemi tecnici e la Peugeot #94 esce di strada ed è costretta ad una lunghissima sosta per le riparazioni. Dalla dodicesima ora si profila la sfida che ha acceso questa 24 Ore di Le Mans, la Ferrari 499P #51 e la Toyota Toyota GR010 Hybrid #8 danno vita ad un duello sul filo dei secondi, la concentrazione di piloti e tecnici è al limite e ogni minimo errore può portare alla sconfitta. La disattenzione arriva alla ventiduesima ora, quando Hirakawa manda contro le barriere la Toyota #8; la Ferrari #51 può gestire la gara fino alla bandiera a scacchi.

Ferrari conquista una vittoria assoluta che mancava dal 1965, quando salì sul gradino più alto del podio la Ferrari 250 LM gestita da NART. La Ferrari 499P si è rivelata un capolavoro ingegneristico, riuscendo nell'impresa di battere Toyota, un team che è punto di riferimento della categoria dal 2018. (foto copertina: Ferrari)