Ferrari-Leclerc, è fatta per il rinnovo del contratto: i dettagli dell'accordo faraonico

E' ormai tutto fatto per il rinnovo del contratto di Charles Leclerc con Ferrari, o per lo meno questo è quanto raccolto dalla stampa francese e rilanciato poi a cascata da numerosi portali motoristici.

Dopo mesi di chiacchiere e indiscrezioni con Leclerc accostato anche a Red Bull per un clamoroso Drream Team, alla fine il monegasco ha deciso di rimanere in Ferrari. Ufficialmente, va detto, la Rossa non ha mai parlato di prolungamento e Vasseur ha spiegato di recente che il rinnovo sarebbe stato trattato solo a fine stagione, ma in realtà la casa del Cavallino Rampante avrebbe lavorato sottotraccia appunto per blindare il suo giovane talento.

Leclerc è sbarcato a Modena nel 2019 firmando un contratto di cinque anni che scadrà appunto al termine del 2024 (così come quello di Carlos Sainz), e nelle ultime settimane il pilota avrebbe raggiunto un'intesa per un prolungamento di altri cinque anni, quindi con scadenza 31 dicembre 2029.

Si tratterebbe di una formula 2+3, con un primo biennio in cui Leclerc sarebbe di fatto blindato, non prevedendo clausole d'uscita. Una soluzione non casuale tenendo conto che fra tre anni verranno introdotti i nuovi regolamenti in Formula 1 con pesanti modifiche alle vetture, di conseguenza Ferrari vuole garantirsi per la stagione cruciale un pilota che avrà lavorato nei mesi precedenti sulla stessa monoposto.

Nel triennio successivo invece, quindi dal 2027 al 2029, ci sarà una clausola d'uscita in base a prestazioni e risultati, che permetterà a Leclerc di trovarsi eventualmente una nuova sistemazione.

Veniamo infine all'ingaggio del monegasco, leggasi 185 milioni di euro complessivi per i 5 anni con un andamento a salire di modo da premiarne la fedeltà. Se il pilota restasse a Maranello fino al 2029 potrebbe arrivare a guadagnare 50 milioni di euro in una sola stagione.

Il prolungamento comunque non deve stupire più di tanto visto che lo scorso mese di maggio Leclerc aveva giurato amore alla Ferrari: a breve l'ufficialità.