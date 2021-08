Ferrari è al lavoro su un nuovo esemplare unico? Potrebbe chiamarsi SP48 Unica

Le Ferrari non hanno bisogno di una presentazione. Sono simbolo di passione, made in Italy ed esclusività, a prescindere dal modello che si prende come riferimento. Alcune però sono ancora più esclusive, anzi uniche. Parliamo delle one-off, esemplari unici e spesso su misura dal valore inestimabile, che a breve potrebbero aumentare di un’unità.

Sul forum Ferrari Chat un utente è riuscito a mettere le mani su un’interpretazione digitale del badge di quella che potrebbe essere la prossima one-off del cavallino rampante, denominata SP48 Unica. Non si hanno molti dettagli a riguardo, ma stando ai rumors dovrebbe trattarsi di un modello basato sulla F8 Tributo.

Per il reparto Special Program di Ferrari sarebbe la prima one-off basata su questo modello, dato che la P80/C del 2019 si basava sulla 488 GT3 da corsa, mentre la SP38 del 2018 nasceva dalla 488 GTB standard.

Inoltre si pensa che la SP48 Unica possa debuttare nel 2022, per dare continuità alla presentazione della one-off dello scorso anno, ossia la 812 Superfast Omologata. Insomma in quel di Maranello non ci ferma un minuto, e si lavora sodo per dare alla luce altri oggetti meravigliosi.

Senza dimenticare che la nuova hypercar che prenderà il posto della LaFerrari è sempre più vicina ed è stata avvistata attorno alla fabbrica delle Rosse.