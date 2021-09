Ferrari lancia il nuovo servizio LaFerrari Power per le sue supercar ibride

Da consumatori sappiamo bene quanto sia importante l'assistenza post-vendita di un prodotto, sia esso uno smartphone o una vettura. Tesla su questo fronte è stata spesso attaccata, anche se le cose stanno migliorando con il tempo, Ferrari invece ha sempre fatto di tutto per andare incontro ai suoi clienti e ora lancia il servizio LaFerrari Power.

Si tratta di un'estensione di garanzia per le sue supercar LaFerrari e LaFerrari Aperta. Sono quasi nove anni che la LaFerrari è stata presentata al pubblico, tuttavia resta ancora oggi uno dei modelli più incredibili e irraggiungibili del cavallino rampante. LaFerrari Power mira proprio a tranquillizzare gli utenti sulla gestione della vettura, sul piatto abbiamo infatti un'estensione di garanzia di 24 mesi che si può rinnovare alla scadenza presso ogni rivenditore Ferrari - e non importa in che anno sia stata immatricolata l'auto.

Un programma di sicuro molto interessante, visto che il complicato sistema ibrido HY-KERS con batteria ad alto voltaggio della LaFerrari può diventare molto costoso se danneggiato. LaFerrari Power include poi anche un programma di manutenzione annuale eseguito da tecnici specializzati, che si assicurano che tutto funzioni a dovere.

Probabilmente arrivati a questo punto sarete curiosi di sapere quanto costa un servizio di tale possanza, purtroppo però Ferrari non ha svelato i costi - che però immaginiamo essere adeguati al valore della LaFerrari. LaFerrari che ricordiamo essere alimentata da un motore V12 aspirato da 6.3 litri che funziona assieme a un motore elettrico e una piccola batteria, per una potenza combo di 708 kW con 900 Nm di coppia, giusto un gradino al di sotto della nuova Ferrari SF90 Stradale con motore V8 e tre motori elettrici - SF90 Stradale guidata in pista anche dai piloti F1 di Ferrari.

Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi, c'è fermento a Maranello per la presentazione imminente di almeno una supercar Ferrari, probabilmente la nuova Ferrari Icona rumoreggiato in questi giorni.