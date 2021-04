Ferrari lancerà un'auto completamente elettrica: ecco la data ufficiale

Negli ultimi anni gran parte dei produttori di automobili, anche quelli specializzati in modelli sportivi e lussuosi, si è lanciata verso l'elettrificazione del proprio portfolio di veicoli. Ferrari da questo punto di vista è sempre stata restia a sbottonarsi, ma adesso abbiamo una data ufficiale circa il debutto della sua prima supercar elettrica.

La casa automobilistica di Maranello è a lavoro sulla sua BEV già da molto tempo, e ad oggi continua a ricercare le migliori tecnologie per fornire ai clienti storici modelli a batteria che possano portare regalare loro le emozioni che il brand ha sempre ricercato.

Durante il meeting generale che Ferrari tiene ogni anno, il boss della compagnia John Elkann ha chiarito la strategia per il prossimo futuro cerchiando in rosso il 2025 e aggiungendo:"Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025, e potete stare certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado di concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato."

Sono certamente parole molto ambiziose quelle pronunciate dal dirigente italiano, ma siamo sicuri che l'impegno sarà massimo e che il tempo che ci separa dal debutto della Ferrari a zero emissioni verrà impiegato nel modo migliore possibile. E' chiaro che il piano ingloba anche il ritorno a Le Mans nel 2023 con la categoria Hypercar:"La nostra interpretazione e applicazione di queste tecnologie, sia nel motorsport che su strada, è una grande opportunità per portare l'unicità e la passione Ferrari alle nuove generazioni."

Oltretutto per il leader del reparto commerciale Ferrari, Enrico Galliera, sarà importante introdurre sul mercato un modello elettrico che abbia al contempo il 100 percento del DNA Ferrari e un qualcosa che lo distingua da tutti gli altri.

Scommettiamo tutto senza timore di perdere i nostri risparmi che tutti i fan del Cavallino Rampante non vedano l'ora di poter posare gli occhi sul lavoro che sta svolgendosi a Maranello, ma nei prossimi giorni c'è dell'altro su cui concentrarsi: la Ferrari 812 "Versione Speciale" potrebbe mostrarsi a brevissimo.