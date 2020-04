Da Ferrari a Lamborghini: ritrovata una collezione di 300 auto da togliere il fiato

Su queste pagine ci occupiamo spesso di auto abbandonate e ritrovate chissà dove, da garage isolati a fondali marini. Difficile immaginare quante vetture vadano ancora scoperte là fuori, oggi però dal conto finale dobbiamo togliere circa 300 auto, una collezione da togliere il fiato.

Ce ne parla il canale YouTube AMMO NYC, che ha visitato un magazzino abbandonato negli Stati Uniti con tre locali zeppi di automobili eccezionali, con dentro Ferrari, Lamborghini, Porsche e molto altro. Come detto sopra, parliamo di circa 300 modelli, fra cui una Ferrari 250 GTO, una Lamborghini LM002, una Oldsmobile Aurora GTS-1. E ancora una Plymouth Super Birds, Hurst Oldsmobile del 1974, una rarissima Bizzarrini P538, una Matra Djet V, con la lista che continua con Maserati, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, Camaro, Corvette, Rolls Royce e potremmo continuare ancora.

Buona parte delle vetture è coperta da teli protettivi, qualcuno dunque ha provato nel tempo a limitare i danni di polvere e altri agenti, prima di dimenticarsene ovviamente - anche se non si conoscono i motivi. Ora di sicuro le auto finiranno all'asta, non è chiaro però se qualcuno sarà incaricato di fare un piccolo restauro, chiaramente non tutte sono in perfette condizioni di salute, per i collezionisti però sta per arrivare un'infornata di meraviglie davvero eccezionale...