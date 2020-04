Ferrari LaFerrari vola ad oltre 370 km/h, il video è impressionante

Ferrari LaFerrari è il nome della prima hypercar ibrida della Casa automobilistica di Maranello. E' arrivata sul mercato nel 2013 portando con sé un concentrato di tecnologia pazzesco e ai vertici assoluti dell'industria.

Il bolide, costruito in soli 499 esemplari subito andati a ruba, monta un poderoso V12 aspirato in posizione centrale erogante 800 cavalli di potenza. In suo aiuto, non che ne avesse bisogno, troviamo anche un propulsore elettrico da 163 cavalli, che porta l'output complessivo a 963 cavalli di potenza e oltre 900 Nm di coppia.

Per raggiungere prestazioni pazzesche non si è tralasciato affatto il lavoro sull'alleggerimento della macchina, la quale pesa infatti appena 1.255 kg a secco, meno di molte berline in circolazione oggigiorno. Insomma, il risultato è uno 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, e una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Quest'ultimo dato è stato appena messo alla prova sull'Autobahn, la famosa autostrada tedesca senza alcun limite di velocità. Come potete notare voi stessi dal video in alto le riprese sono davvero impressionanti in quanto la Rossa, spinta fino ai 372 km/h, sembra quasi distorcere lo spazio, con alberi e altri veicoli che sfuggono in un attimo alla vista.

Testata sull'Autobahn anche la McLaren P1 GTR, un altro mostro assoluto che ha fatto risuonare per la prima volta l'autostrada col suo ruggito. Tornando a Maranello vogliamo condividere con voi un recente studio, che riporta di un guadagno di circa 86.000 euro per ogni vettura venduta dal brand nel 2019.