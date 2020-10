Ferrari LaFerrari: a Maranello è stato avvistato un misterioso prototipo

Sono passati oramai ben sette anni dal debutto della fenomenale Ferrari LaFerrari. Nel 2013 il Cavallino Rampante lanciò sul mercato la sua prima hypercar ibrida, e adesso ha intenzione di sfruttarne un prototipo per proporre al pubblico una creazione misteriosa.

Come potete vedere dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, nei pressi di Maranello è stato avvistato un prototipo di Ferrari LaFerrari, con tanto di adesivo sulla fiancata a indicare la natura elettrica della macchina.

Le possibilità che si tratti di un telaio superstite della fase di test di almeno otto anni fa sono scarsissime, innanzitutto perché il camuffamento sembra fresco, e inoltre perché il pattern è piuttosto diverso da quello utilizzato all'epoca per le LaFerrari non definitive.

Anche le divergenze estetiche sono importanti. I cerchi ad esempio si collegano al mozzo tramite una classica soluzione a cinque razze con altrettanti bulloni, mentre in precedenza vennero usati dei modelli a bloccaggio centrale. Il muso invece gode di forme leggermente diverse, con la parte inferiore del paraurti che perde il divisorio centrale e guadagna delle alette aerodinamiche laterali.

Rimodellato oltretutto anche il tettuccio, mentre la copertura del vano motore è stata sostituita a suggerire l'impiego di una meccanica diversa rispetto al poderoso V12 aspirato da 6,3 litri che muoveva LaFerrari. Interrogato dalla stampa di settore, un portavoce della casa automobilistica italiana ha rifiutato di commentare nel merito, e quindi non abbiamo dettagli in più rispetto a quelli rivelati dagli scatti in calce. Quello che è certo è che il Cavallino Rampante tende a lanciare una avveniristica hypercar all'incirca ogni decennio, e dal nostro canto speriamo stiano utilizzando il guscio dell'ultima iterazione di hypercar per testare sul campo nuove tecnologie.



In attesa di saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata anche a un altro prototipo immortalato nei paraggi della sede Ferrari: si tratta chiaramente di una Ferrari 812, e qualcuno suggerisce possa incarnare una futura variante "GTO". In ultimo non possiamo non citare uno dei raduni motoristici più spettacolari tra quelli organizzati negli ultimi tempi, con tanto di Ferrari F40 ad attirare l'attenzione del pubblico.