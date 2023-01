Questa Ferrari LaFerrari in Blu Elettrico è l'unica esistente e andrà all'asta

Ferrari potrebbe svelare l’erede della LaFerrari nel 2024, ma nel frattempo il valore dell’attuale hypercar del cavallino rampante cresce e quando uno dei pochi modelli va all’asta fa subito notizia, specie se il modello in questione è unico nel suo genere, proprio come questa LaFerrari in tinta Blu Elettrico.

La punta di diamante della gamma Ferrari che vedete andrà all’asta il prossimo 26 gennaio presso RM Sotheby’s e ci si aspettano cifre da capogiro, perché di fatto si tratta di un modello unico. Ferrari ha prodotto soltanto 499 esemplari della LaFerrari, ma soltanto questa sfoggia la tinta Blu Elettrico con interni color Crema, ed è equipaggiata con cerchioni in Grigio Magnesio dietro al quale si nascondono pinze dei freni in tinta nera.

Inoltre, questo modello è stato commissionato da Greg Whitten, un famoso collezionista di auto del Nord America, ovvero colui che nell’estate 2018 ha venduto all’asta una Ferrari 250 GTO del 1962 per 48 milioni di euro, leggasi come il prezzo più elevato mai raggiunto da un modello Ferrari all’asta (soltanto nel 2022 la Mercedes 300 SLR è diventata l’auto più costosa di sempre).

L’auto ha percorso soltanto 5.127 km, ed è corredata dall’ambito Yellow Book rilasciato da Ferrari Classiche. Il prossimo 26 gennaio andrà dunque all’asta presso RM Sotheby’s, con un prezzo attesto di circa 4-4,5 milioni di dollari.