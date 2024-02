Questa Ferrari LaFerrari del 2016 può essere vostra: ha 15 km sul contachilometri

Non così entusiasmante come l'approdo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025, ma "dove la ritrovate una Ferrari La Ferrari con 15 km percorsi?" Questo è quello che diremmo se fossimo i responsabili marketing di RM Sotheby's. Il prezzo richiesto? 3,95 milioni di euro. In pratica, un vero e proprio affare no?

Questo esemplare, uno dei 499 prodotti, è stato acquistato nel 2016, ma è stato immatricolato solo nel 2018. Nonostante la bassa percorrenza di sole nove miglia (15 km appunto) negli ultimi cinque anni, l'auto è stata oggetto di regolari tagliandi e manutenzione, compresi i servizi ufficiali del concessionario Ferrari nel dicembre 2020 e nel giugno 2022. Nel 2021 è stata addirittura installata una nuova batteria ibrida al litio, consigliata da Ferrari. Insomma, i chilometri percorsi sono serviti solo per portare l'auto a fare le manutenzioni.

Questo esemplare di colorazione Bianco Avus, una variazione dal classico Rosso Corsa, tra le altre cose, è in condizioni praticamente pari al nuovo e vanta caratteristiche opzionali come uno scarico sportivo, un sistema di sollevamento della sospensione anteriore e pacchetti di telemetria e telecamere di pista. Inoltre, le personalizzazioni includono pinze dei freni rosse, cinture di sicurezza rosse, cerchi da 20 pollici verniciati di nero e loghi ricamati sui poggiatesta.

LaFerrari è una delle prime supercar ibride, dotata di un V12 aspirato da 6,3 litri accoppiato a un motore elettrico e un sistema KERS, per una potenza combinata di 950 cavalli. La sua velocità massima è di 350 km/h, sebbene questo particolare esemplare non abbia ancora raggiunto tale velocità.

Sebbene La Ferrari sia uno dei modelli più belli mai prodotti dalla casa di Maranello, esiste anche quella che è definita "la Ferrari più bella di sempre", ovvero la 250 “Pontoon Fendered” Testa Rossa del 1958 che è attualmente in vendita a ben 30 milioni di euro.