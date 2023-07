Ferrari KC23: il futuro del Cavallino Rampante in una one-off da brividi

Ferrari ha svelato la sua nuova creazione in esemplare unico, si chiama KC23 ed è basata sulla vettura da corsa Ferrari 488 GT3 Evo 2020. La presentazione ufficiale avverrà al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 13 al 16 luglio.

Realizzata dal reparto Progetti Speciali, la KC23 è stata commissionata da “un cliente molto fantasioso, appassionato ed esigente”. Nonostante esteticamente sia rimasto pochissimo della 488 GT3 Evo, la nuova creatura di Maranello offre lo stesso carico aerodinamico dell’auto da corsa dalla quale deriva. La Ferrari KC23 ha un’anima versatile: il gigantesco alettone posteriore è facilmente rimovibile e, quando il motore è spento, i pannelli automatizzati coprono le ampie prese d'aria laterali. In questo modo, la KC23 può essere elegante ed essenziale oppure dannatamente corsaiola, a seconda delle necessità.

L’esclusiva one-off si ispira al design della Vision Gran Turismo e della Ferrari 499P, l’hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. La sua vernice è l’inedito colore Gold Mercury, un quadristrato con base in alluminio. Pensata esclusivamente per l’uso in pista, la Ferrari KC23 può essere equipaggiata con cerchi da gara da 18 pollici o con un set “da esposizione” con ruote da 21 pollici all’anteriore e da 22 al posteriore.

Si nota l’eredità della 488 GT3 soprattutto negli interni, rimasti essenzialmente invariati rispetto alla donor car. Ferrari non ha fornito informazioni su eventuali modifiche apportate al motore 8 cilindri a V biturbo, che sulla 488 GT3 Evo 2020 può sviluppare fino a 600 CV a 7.000 giri al minuto e 700 Nm di coppia a 6.000 giri.

A poche settimane dal debutto della nuova Ferrari SF90 XX, la casa del Cavallino Rampante continua a sorprenderci con una vettura che mostra tutto il potenziale del reparto Progetti Speciali, offrendoci uno sguardo al futuro del marchio.