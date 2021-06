Una Ferrari J50 è in vendita a Tokyo: rarità estrema e prezzo da capogiro

Nel 2016 Ferrari annunciò la realizzazione di dieci esemplari dell'esclusiva J50. Basata sulla 488 Spider, l'auto celebrava cinquant'anni di presenza del marchio nel Paese del Sol Levante. Il premio al design Red Dot best of the best fu la ciliegina per una delle Ferrari ad edizione limitata più belle di sempre.

Escludendo le Ferrari classiche, la J50 è una sorta di Sacro Graal per i collezionisti dei bolidi di Maranello. Dopo cinque anni dalla presentazione come un fulmine a ciel sereno appare per molti l'occasione della vita: una Ferrari J50 rifinita in Nero Daytona è attualmente in vendita al concessionario Rosso Scuderia di Tokyo. Il proprietario doveva amare il nero poiché, oltre alla carrozzeria, anche gli interni sono in Alcantara nero. Cromaticamente il tenebroso incantesimo viene spezzato dai cerchi color Grigio Corsa e dagli stemmi Ferrari gialli che impreziosiscono tutto il corpo vettura.

Sotto il cofano troviamo lo stesso V8 biturbo da 3,9 litri della Ferrari 488, con valori ritoccati verso l'alto: 690 CV anziché 670. La potenza è inviata alle ruote posteriori tramite un cambio doppia frizione a 7 rapporti.

La carrozzeria stile targa, dotata di tettuccio asportabile, è una celebrazione delle Ferrari anni '70 e '80. Flavio Manzoni ha optato per un design unico rispetto alla gamma del 2016, con soluzioni tornate dopo decenni in disuso, come ad esempio la linea netta che divide in due orizzontalmente la carrozzeria, protagonista di modelli leggendari come la GTO, la F40 e la F50. A proposito di Ferrari F50, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo esemplare a scarichi liberi, protagonista di un video tra le strade di Londra.

Della stupenda Ferrari J50 in vendita manca un solo dato: il prezzo. Rosso Scuderia chiede esattamente 398 milioni di yen, cioè il corrispettivo di circa 3 milioni di euro al cambio attuale. (immagini Rosso Scuderia)