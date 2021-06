Questa Ferrari J50 costa 3 milioni di euro: ne esistono 10 al mondo

Di Ferrari J50, basate sulla 488 Spider, ne esistono al mondo soltanto 10, potete dunque immaginare a quali prezzi possano arrivare sul mercato del collezionismo. Una concessionaria Ferrari di Tokyo ne sta rivendendo una e il prezzo è di circa 3 milioni di euro.

La speciale Ferrari J50 è stata costruita dal cavallino rampante nel 2016 per celebrare i 50 anni di presenza sul mercato nipponico, motivo per cui la J50 in vendita si trova proprio a Tokyo. Una supercar dotata di un motore V8 Biturbo da 3.9 litri leggermente elaborato rispetto a quello originale della 488 Spider. Le modifiche apportate da Maranello hanno aggiunto 20 CV, per una potenza complessiva di 690 CV.

Tutta questa forza bruta però è nulla senza un controllo scrupoloso del peso: la J50 ha diversi elementi in fibra di carbonio e una calandra anteriore con fari Full LED più sottili della 488. Il modello in vendita ha percorso soltanto 692 km, è praticamente immacolato, inoltre il concessionario di Minato City a Tokyo la vende con tanto di servizio manutenzione incluso fino al 2026, il nuovo compratore potrà dunque stare assolutamente tranquillo per almeno cinque anni - e ci sembra quasi il minimo visto il prezzo di cartellino di 398 milioni di Yen, circa 3 milioni di euro.