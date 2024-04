Una nuova Ferrari a idrogeno? Ecco come se la immagina un designer italiano

Di un'idea, trapelata attraverso alcuni brevetti, di una Ferrari a idrogeno ve ne abbiamo già parlato. Ora però i designer si stanno sbizzarrendo cercando di immaginare come potrebbe essere. In particolare, un designer italiano, di nome Fabio Bilotta, ha realizzato un render completo di questa ipotetica Ferrari H2.

Il nome completo sarebbe "Ferrai H2 Berlinetta". Questo concept virtuale enfatizza l'eccellenza aerodinamica alla quale Ferrari ci ha già abituato, anzi, la enfatizza. A differenza delle celle a combustibile a idrogeno, che producono elettricità attraverso alcune reazioni chimiche complesse, la Berlinetta brucia semplicemente l'idrogeno senza che questo scateni nessuna reazione chimica.

La Ferrari H2 Berlinetta è concepita come l'erede della 812 Superfast, preservando il suono e la potenza del motore V12, ma senza le emissioni di carbonio. L'auto è un vero missile terrestre, con un design aerodinamico che ottimizza i flussi d'aria intorno alla carrozzeria. L'abitacolo, seppur minimalista, offre un'esperienza di guida coinvolgente, con un'interfaccia futuristica che sostituisce i tradizionali strumenti con display trasparenti e touch screen. In particolare, spicca un volante che ricorda quelli utilizzati nella Formula 1 e nelle auto pensate solo per la pista. Questo dettaglio non è puro estro artistico, bensì ricalca una possibilità reale, dal momento che Ferrari ha registrato un brevetto per la realizzazione di un volante innovativo per le supercar stradali.

La Berlinetta è caratterizzata da dettagli intelligenti, come uno spazio di archiviazione nascosto tra i poggiatesta e cinghie per mantenere i bagagli al loro posto. Anche se il vecchio Enzo potrebbe aver inizialmente disprezzato l'aerodinamica di questa auto (egli era molto restio ad inseguire il concetto di aerodinamica per l'ideazione del design delle proprie auto), è probabile che apprezzerebbe l'innovazione e l'avanguardia tecnologica incarnata in questa Ferrari H2 Berlinetta.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.