La Ferrari Icona è di nuovo in strada: c'è qualche dettaglio in più

Tempo fa Ferrari ha confermato lo sviluppo di un nuovo veicolo sotto il vessillo del progetto Icona. Attraverso di esso sono stati tirati fuori gioielli del calibro di Monza SP1 ed SP2, e non c'è alcun motivo per credere che il prossimo veicolo non sarà all'altezza dei precedenti.

Gli avvistamenti dell'imminente Icona evidenziano un prototipo dalle line a dir poco assurde le quali, se tutto va bene, saranno rivelate al pubblico entro la fine di questo mese. Nel frattempo l'ultimo video di Varryx, caricato su YouTube poche ore fa, non fa altro che stuzzicare ulteriormente la curiosità degli appassionati.

Come al solito il camuffamento rimane imponente, ma in questo caso è difficile non accorgersi dell'ampia presa d'aria sul paraurti anteriore. Le irregolarità sul cofano lasciano intuire la presenza di sbocchi per i flussi d'aria, e lo stesso vale per il retrotreno, che nel mezzo dovrebbe essere dominato dalle scappatoie del sistema di scarico.



Finora tutte le voci di corridoio riportano il fatto che la macchina si basa sulla LaFerrari Aperta, e che sfrutterà un poderoso V12 da 6,5 litri derivante dalla rapidissima 812 Competizione (ecco l'urlo del V12 della 812), all'interno della quale eroga 840 cavalli di potenza e quasi 700 Nm di coppia. La maggiore fonte d'ispirazione per l'Icona invece andrebbe ricercata in direzione della Ferrari 330 P4 da gara del 1967.



Insomma, il mese di novembre corre verso la conclusione, e ormai mancano pochissimi giorni al reveal ufficiale da parte del brand di Maranello, per cui non ci resta che avere ancora un po' di pazienza.



Successivamente il Cavallino Rampante andrà, quasi sicuramente, a concentrarsi sull'avvicinamento al debutto del suo super SUV sportivo: un esemplare camuffato di Purosangue è stato immortalato un paio di settimane fa nei pressi dello stabilimento di Maranello, ma sullo stato dello sviluppo e circa la data di presentazione sappiamo ancora poco.