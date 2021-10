Ferrari Icona avvistata sulle strade pubbliche: il prototipo è assurdo

Secondo le ultime voci di corridoio Ferrari si starebbe preparando al debutto ufficiale, per il prossimo mese di novembre, di un nuovo modello denominato Icona. All'atto pratico potrebbe trattarsi di una one-off dal design particolarmente esotico, e un prototipo appena avvistato sembra confermarlo.

Come potreste vedere voi stessi dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina, la parte posteriore del veicolo porta con sé delle forme quantomeno peculiari, anche se il sistema di illuminazione è quasi del tutto camuffato. Le estremità degli scarichi invece sono state sicuramente posizionate centralmente, e il loro diametro appare molto ampio.

Qualche scatto permette anche di intravvedere dei massicci cerchi a cinque razze sdoppiate, ma per il resto sappiamo pochissimo. Alcuni suggeriscono che il rarissimo modello si ispira alla iconica Ferrari 330 P4 del 1967, e che monterà il medesimo quanto pauroso V12 aspirato da 6,5 litri che già provvede a muovere la 812 Competizione presentata a Fiorano. In quel caso il propulsore mandava sull'asfalto ben 830 cavalli di potenza e circa 700 Nm di coppia, ma i tecnici di Maranello potrebbero aver ritoccato qualche elemento per tirar fuori qualche numero in più.



Tutte le informazioni trapelate finora (e da prendere con le pinze) non parlano di unità elettriche e di ibridazione, per cui la Icona incarnerebbe uno degli ultimi modelli del Cavallino Rampante a restare prettamente sulla combustione interna. Oltre a questo possiamo aggiungere che la Icona andrà quasi sicuramente a basarsi sul telaio della LaFerrariAperta, e quindi è lecito aspettarsi un tettuccio retrattile in stile P4 Spyder da corsa.



Da parte nostra non vediamo l'ora che la casa automobilistica italiana si sbottoni definitivamente, ma per avviarci a chiudere ci teniamo a mostrarvi un altro interessante e recente avvistamento: una rarissima Ferrari SF90 Stradale in verde ha attirato l'attenzione degli appassionati.