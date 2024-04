Ferrari Hysaj prende fuoco sul GRA a Roma, il racconto del calciatore

Tanta paura per il calciatore della Lazio, l'ex Napoli Hysaj: mentre si trovava a bordo della sua Ferrari, la stessa ha preso fuoco, e stando al suo legale nessuno si è fatto male per miracolo.

Ma cosa è successo? Il difensore dei biancocelesti si trovava alla guida della sua Ferrari 488 GTB, auto che di recente abbiamo visto distrutta a Madrid, e che costa circa 229mila euro. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, poco prima del derby con la Roma, e il calciatore stava guidando sul Grande Raccordo Anulare quando ad un certo punto la Ferrari ha preso fuoco. A bordo, oltre al giocatore, vi erano il suocero dello stesso, e un'altra persona, ma fortunatamente i tre sono riusciti a scendere dalla vettura, dopo aver notato una perdita di olio e alcune scintille come scrive il Corriere della Sera.

“Ciao a tutti, questa mattina (ieri ndr) alcuni organi di informazione hanno riportato una notizia riguardante un fatto accaduto qualche giorno fa – ha scritto Hysaj sui propri canali social - voglio precisare che sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito accorto della situazione e mi sono accostato, per fortuna senza nessun danno a persone o altri veicoli”. Hysaj ci tiene a precisare che: “Non si è trattato di un incidente stradale, chiarisco che è tutto ok e sono concentrato sulla partita di stasera (la vittoria di ieri della Lazio sulla Salernitana ndr). Grazie a tutti per i vostri messaggi".

Sulla vicenda si è espresso anche Erdis Doraci, l'avvocato del giocatore, che ai microfoni dell'Adnkronos ha parlato di tragedia sfiorata: “Fortunatamente, anzi miracolosamente, nessuno è rimasto ferito. Ma sarebbe davvero potuta essere una tragedia. Prima la perdita dell’olio e di alcuni pezzi di motore, poi la scintilla, uno scoppio e la macchina ha preso completamente fuoco. Grazie a Dio tutte e tre le persone a bordo sono riuscite a scendere dal mezzo in tempo”.

Il legale ha precisato che la Ferrari non è stata presa direttamente da Maranello ma da un concessionario “solo quindici giorni prima”. L'avvocato conclude dicendo: “Nonostante questo la casa di Maranello ci ha contattato dandoci piena disponibilità, anche se l’auto non è stata comprata dal mio assistito direttamente da loro”. Di recente vi avevamo riportato la notizia di un'altra Ferrari 488 Gtb incidentata a soli 3 km dal concessionario dove il proprietario l'aveva ritirata.

