Ferrari: 'Guida autonoma? Non ci interessa, non ci inchineremo alla tecnologia come Tesla'

Ferrari non è affatto intenzionata a produrre supercar con la guida autonoma, che si guidino quindi da sole. A spiegarlo senza troppi giri di parole è stato il CEO del Cavallino Rampante, leggasi Benedetta Vigna.

Intervenendo negli scorsi giorni presso il Future of the Car Summit di Londra, il CEO di Ferrari ha spiegato che non abbandonerà i motori termici e nel contempo ha parlato della tecnologia applicata alle supercar, a cominciare dalla guida autonoma.

Inequivocabili le dichiarazioni del numero uno della Rossa: "Il marchio iconico del produttore di supercar è quello di progettare auto sportive che le persone possano guidare da sole, e capitolare alla tecnologia di guida autonoma come hanno fatto altre aziende come ad esempio Tesla, sarebbe antitetico allo spirito dell'azienda”.

Quindi Vigna, ha aggiunto, ribadendo il concetto: “Ci sono quattro tipi di software. C'è il software per le prestazioni, c'è il software per il comfort, c'è il software per l'infotainment e c'è l'autonomo. L'ultimo, non ci interessa", ha continuato.

Ferrari, insieme ad altre grandi case automobilistiche di prestigio come ad esempio Bugatti, McLaren, Lamborghini e Porsche, si sta mostrando a debita distanza dalle auto elettriche e dalla guida autonoma, anche perchè, diciamocelo chiaramente: chi acquisterebbe una Ferrari per non guidarla? Solo un folle probabilmente.

Ovviamente non è la prima volta che Vigna, ma anche altri dirigenti del Cavallino Rampante, esternano la propria posizione sulla guida autonoma, sostenendo appunto che introdurre un auto pilot su una Rossa vanificherebbe di fatto l'acquisto di un bolide modenese.

Nella vita mai dire mai, ma se dovessimo puntare un euro scommetteremmo sul fatto che la guida autonoma non verrà mai applicata in casa Ferrari. Tra l'altro l'auto pilot non sta per ora "prendendo" in Europa, alla luce del fatto che, rispetto agli Stati Uniti, le strade del Vecchio Continente sono molto più strette, quindi meno spaziose, di conseguenza con un più alto margine di errore per un computer. Fra i maggiori detrattori della guida autonoma vi è Jeremy Clarkson che l'ha definita di recente una follia.