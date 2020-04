Ferrari ha guadagnato 86.000€ per ogni vettura venduta nel 2019: lo studio

Lo scorso anno il mercato automobilistico ha subito un sensibile rallentamento rispetto ai numeri registrati nel corso del 2018. Nonostante tutto però il 2019 non è stato terribile per ogni casa automobilistica.

Ferrari ad esempio ha venduto 10.131 esemplari, e ha tratto un largo profitto da ognuna di esse. Secondo un report di Fiat Group World, testata che niente ha a che fare con il Gruppo FCA, il Cavallino Rampante avrebbe infatti guadagnato mediamente 86.369 euro su ogni vettura venduta.

E' il portale appena citato a riportare le 10.131 unità vendute, e il relativo 23,2 percento di margine operativo tratto da ogni singolo esemplare. Stiamo parlando di un quantità di soldi rilevante, anche se in calo rispetto al 2018, quando il margine era di 86.801 euro per ogni auto. Fiat Group World aggiunge inoltre che Ferrari ha raggiunto questi traguardi finanziari grazie all'adozione di nuove tecnologie, all'adattamento ai cambiamenti di mercato e al marketing intorno ai propri prodotti.

La pubblicazione tra le altre cose raffronta anche la compagnia di Maranello ad altri produttori di auto. BMW ad esempio, dovrebbe vendere 30 volte le auto che ha piazzato Ferrari per ottenere gli stessi guadagni. Per Volkswagen invece si parla di 56 auto, per Mercedes-Benz di 67 e per Ford e Nissan si arriva rispettivamente a 908 e 928 esemplari. Ecco quali sono all'incirca le prospettive.

Il 2019 è stato nonostante tutto un anno importante per Ferrari, anche se i margini operativi si sono leggermente contratti. E' stata la prima volta che in un anno il brand italiano ha venduto più di 10.000 veicoli, per delle entrate nette di 3,766 miliardi di euro, in aumento del 10,1 percento rispetto all'anno precedente.

A dispetto del Coronavirus il Cavallino Rampante riesce quindi ancora a risplendere, ed ha nel frattempo illustrato le tre fasi per riaprire gli impianti con tracciamento dei dipendenti. Infine, per aggiungere un'altra buona notizia, la Ferrari SF90 Stradale si è fatta ancora una volta distinguere, ricevendo il premio di Red Dot: Best of The Best Award.