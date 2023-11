Ferrari GTO battuta all'asta a 51,2 milioni di euro: è la seconda auto più cara di sempre

Un particolarissimo esemplare di Ferrari 250 GTO è stata battuta all'asta alla strabiliante cifra di 47 milioni di dollari (51 milioni di euro circa). Tuttavia il valore stimato per questo particolare modello era addirittura quotato a 60 milioni.

La Ferrari 250 GTO ha recentemente ottenuto il "badge" di opera d'arte e non potrà essere replicata. Questo particolare modello però non è una GTO qualsiasi (sempre che il termine "qualsiasi" possa essere accostato ad una GTO), ma un esemplare unico prodotto nel 1962 utilizzato dalla squadra corse ufficiale, e che ha alle spalle un primo posto di classe alla 1.000 chilometri del Nürburgring dello stesso anno. Un pezzo dunque rarissimo e costosissimo.

Originariamente dotata di un V12 da 4,0 litri, questa GTO è l'unica della Scuderia ad aver ricevuto un motore simile. Dopo un incidente alla 24 ore di Le Mans (causa surriscaldamento), il motore fu sostituito con un'unità standard da 3,0 litri. La vettura fu poi acquistata da un appassionato negli Stati Uniti nel 1985 ed è stata utilizzata in gare d'epoca. Tra queste spicca una vittoria al Best of Show al Concorso d'Eleganza di Amelia Island del 2011.

Questa asta dunque ha offerto un'opportunità unica per gli acquirenti di entrare in possesso di una delle auto più iconiche della storia automobilistica. Al suo interno è ancora conservata la documentazione ufficiale dove, fra l'altro, è riportata la manutenzione speciale per le gare al Nürburgring e a Le Mans.

Anche il semplice acquisto (per coloro che ovviamente possono permetterselo) di un'auto simile può essere un'esperienza memorabile. Sicuramente lo è stata in negativo quella che ha visto le parti di questa compravendita finire in tribunale per via dell'assenza del cambio in una GTO dal valore di ben 44 milioni di dollari.