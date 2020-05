Ferrari GTC4Lusso distrutta da un camionista arrabbiato: fatta luce sulla vicenda

Alcuni giorni fa vi abbiamo riportato di un camionista che a Chicago, nell'Illinois, aveva distrutto volontariamente la Ferrari GTC4Lusso del suo datore di lavoro e proprietario di una società di trasporti, passandole sopra con un grosso TIR. Adesso ci arrivano notizie più precise riguardo l'accaduto.

I portali motoristici CarScoops e TheDrive hanno raccolto maggiori informazioni, e grazie a queste possiamo esplicare meglio la vicenda. L'autore del folle gesto non era in realtà un diretto dipendente della ditta di trasporti ma un camionista freelance, se così si può dire, il quale aveva lavorato per la compagnia soltanto un giorno, più precisamente lunedì 4 maggio, e oltretutto per pochi chilometri.

Secondo quanto è stato riportato la prestazione del camionista, e anche il suo comportamento, sarebbero stati pessimi, e quest'ultimo si era anche lamentato dell'obsolescenza del suo mezzo. Avvalendosi di queste ragioni l'azienda gli aveva offerto soltanto il risarcimento per le spese sostenute per recarsi sul luogo di lavoro e il volo di ritorno presso la sua residenza.



Venuto a sapere di persona della mancata retribuzione, il camionista ha escogitato la sua vendetta facendo uso dell'enorme Volvo VNL:"Ora vedrai cosa succede quando scherzi con me." Secondo i ragazzi di CarScoops sarebbero state queste le parole dell'uomo infuriato, che si è poi immediatamente recato a bordo del "suo" veicolo prendendo di mira la Ferrari GTC4Lusso di colore bianco che potete ammirare attraverso la foto in fondo alla pagina. Insomma si è messo al volante del TIR fermo del piazzale dell'azienda, ha individuato la macchina del "capo" e l'ha investita senza alcun ripensamento producendo danni per alcune centinaia di migliaia di euro.



Per concludere vi rimandiamo ad una notizia degli scorsi giorni, che riporta di un incidente (questa volta non volontario) registrato dalla dashcam di un camion nei paraggi. Il responsabile dello scontro se l'è data a gambe subito dopo l'accaduto.