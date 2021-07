Ferrari FXX K EVO avvistata al Mugello: un sound da paura

Non tutti conoscono la Ferrari FXX K Evo, poiché stiamo parlando di un bolide estremamente raro e non omologato per la strada. Ogni costosissimo esemplare è stato curato in modo maniacale per l'ottenimento di tempi sul giro al limite del possibile, e l'obbiettivo è stato centrato.

A ogni modo stiamo parlando di questo bolide perché il canale YouTube MattyB727 - Car Videos ha avuto la possibilità di mostrarci una FXX K Evo mentre si esibiva durante one dei Racing Days di Ferrari al circuito del Mugello. Le riprese risalgono ad un anno fa, ma le immagini inedite ci permettono di sentire il fantastico sound del V12, il quale è in grado di spingersi fino ai 9.200 giri al minuto.

La macchina ha fatto il suo debutto nel 2017 rappresentando una variante estrema della LaFerrari, e la casa di Maranello ha deciso di riprodurla in appena 40 esemplari denominati FXX K. La versione Evo però va a migliorare ancora la carrozzeria agguantando un incremento del carico aerodinamico pari al 23 percento: si arriva a toccare i 640 chilogrammi di peso aggiuntivo a 200 km/h.

Ovviamente anche le specifiche tecniche sono di prima fascia. La FXX K Evo utilizza un V12 aspirato ritoccato: la potenza si attesta sugli 860 cavalli, mentre la coppia sui 750 Nm. Un motore elettrico però va ad aggiungere altra carne al fuoco, per cui l'output complessivo agguanta i 1.050 cavalli e i 900 Nm.

Prima di lasciarvi alla visione integrale del video in alto intendiamo mostrarvi un altro intrigante avvistamento relativo alla erede della LaFerrari: il Cavallino Rampante si sta preparando alla presentazione di una hypercar nuova di zecca, e il nuovo prototipo pesantemente camuffato pare montare uno scarico in posizione centrale. Nel frattempo è la Ferrari SF90 Stradale in Assetto Fiorano a rappresentare il top del top tra i modelli omologati per la strada, ma il bolide non disdegna affatto la pista: alcuni giorni fa ha fatto incetta di record a Indianapolis.