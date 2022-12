La Ferrari FX ricompare in video: ecco il rarissimo gioiello del Sultano del Brunei

La Ferrari FX è senza dubbio una della auto di Maranello più rare e preziose che ci siano. E' stata costruita in sei esemplari nel 1995 e di questi, cinque vennero commissionati dal sultano del Brunei, noto possessore di una collezione di bolidi da mille e una notte.

Recentemente la Ferrari FX è stata riesumata da Shmee150, un noto youtuber amante delle auto sempre a caccia di supercar, che ha realizzato un video dal Marconi Auto Museum di Orange County, in California, dove era presente anche il rarissimo gioiello italiano. In totale sono solo 6 le Ferrari FX nel mondo e molto probabilmente la maggior parte di noi non ne ha mai vista una dal vivo.

Nel museo californiano sono presenti delle auto davvero da collezione, sia classiche quanto più moderne, per un valore totale di circa 60 milioni di dollari, tutte donate dai miliardari Dick e John Marconi per raccogliere fondi in favore di un'organizzazione no profit per bimbi.

Il parco bolidi non rientrerà nelle 10 collezioni di auto più grandi al mondo ma rappresenta senza dubbio un garage da far venire l'acquolina in bocca agli appassionati. Troviamo infatti una Ferrari F50, una McLaren di Ayrton Senna appesa al muro, ma anche l'originale Batmobile del film con Micheal Keaton, e appunto la suddetta Ferrari FX.

La Rossa in questione, che in realtà è di colore blu, è proprio quella appartenente al Sultano del Brunei, che possiede anche una McLaren F1 GT. Venne acquistata da Dick Marconi vista la sua rarità e bellezza e quindi donata al museo. È una concept car che si basa su una Ferrari 512M con un motore da 4.9 litri posizionato dietro il guidatore.

Il cambio è al volante, derivante dalle corse e progettato dalla Williams, installato addirittura due anni prima che lo stesso modello arrivasse sulle Formula 1. La carrozzeria è invece in fibra di carbonio ed è stata progettata da Pininfarina. Da molti è considerata un'auto che ha anticipato di diversi anni le supercar arrivate successivamente. Bhe, se ne avete abbastanza delle nostre parole, godetevi il video qui sotto della rarissima Ferrari FX.