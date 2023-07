Ferrari e il futuro elettrico: Vigna non vuole essere 'arrogante'

Mentre il mondo dell’auto si sta orientando con forza verso la mobilità elettrica, alcune aziende ci si avvicinano a piccoli passi. È il caso di Ferrari, da sempre sinonimo di bolidi dal suono inconfondibile. La casa del Cavallino Rampante presenterà la sua prima elettrica nel 2025, pur continuando a sviluppare modelli tradizionali.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha rilasciato un’interessante intervista alla BBC riguardo un ipotetico futuro tutto elettrico per la Ferrari: “Non voglio essere arrogante e imporre una scelta ai nostri clienti”, ha affermato, aggiungendo: “È il cliente che deve scegliere se desidera un ICE [veicolo con motore a combustione interna], un’auto ibrida o un’elettrica”.

La prima Ferrari completamente elettrica sarà disponibile nel 2025 e romperà un grandissimo tabù. Vigna ha recentemente annunciato che verrà costruita in un nuovo edificio a Maranello, il cui completamento è previsto nel 2024. Gran parte del fascino delle Ferrari è costituito dal suono dei suoi motori V12, V8 e V6; sarà una sfida molto delicata per Vigna riuscire a trasferire il DNA del Cavallino su di un veicolo elettrico.

Nonostante la volontà di Ferrari nel proseguire con i motori a combustione interna, alcuni mercati potrebbero vietare la vendita di modelli con questo tipo di propulsione in futuro. Ad esempio la California e il Regno Unito prevedono di vietare la vendita di veicoli a motore termico a partire dal 2035. “Dobbiamo affrontare le leggi di tutti i paesi in cui operiamo”, ha commentato Vigna alla BBC, aggiungendo: “Abbiamo tre tipi di propulsione - ICE, ibrida ed elettrica - proprio per far fronte a qualsiasi regolamentazione, in tutto il mondo”. (in copertina Ferrari SF90 XX Spider)