Ferrari frena, nel 2020 saranno presentate meno auto

Il 2019 è stato un anno epocale per Ferrari, con ben cinque nuovi veicoli presentati. Ultima arrivata la Ferrari Roma, una sontuosa Gran Turismo dal look peculiare. Il 2020 invece, assicura Enrico Galliera, sarà molto più tranquillo. Ora l'obiettivo è raccogliere i frutti di quello che si è seminato.

Per carità, non fraintendeteci. Ferrari non viene a meno alla promessa di presentare 15 nuovi modelli entro il 2023. Cinque dei quali, ovviamente, sono già stati svelati. Questo rimane vero, e a maggior ragione continuano i lavori che porteranno nel 2022 alla presentazione dell'attesa Ferrari Purosangue, il primo SUV del cavallino di Maranello.

Semplicemente il 2020 sarà più calmo, Ferrari vuole darsi un po' di respiro per spingere sui veicoli completamente inediti appena presentati.

Il 2019 non è stato solo l'anno della Roma, ma anche della SF90 Stradale, la prima ibrida. Entrambe due auto che si posizionano su segmenti inediti per il brand. "Ci siamo impegnati a presentare 15 veicoli in un periodo di cinque anni, ne abbiamo lanciati 5 nel 2019, quindi ovviamente qualcosa succederà in futuro. Ma il 2020 per noi sarà un anno per consolidare il presente".

E Galliera continua: "abbiamo appena presentato cinque nuove macchine, alcune di loro si posizionano in nuovi segmenti; ora dobbiamo essere sicuri che il nostro network e i nostri clienti possano comprendere esattamente la nostra posizione. Nel 2020 non avremmo lo stesso numero di annunci, saremo più concentrati nell'assicurarci il successo dei modelli che abbiamo appena presentato".