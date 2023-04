Ferrari Formula 1, novità in arrivo, John Elkann promette 'Grandi cambiamenti'

Il presidente di Ferrari, John Elkann, ha spiegato che in quel di Maranello potrebbero essere in arrivo grandi novità, soprattutto dal punto di vista sportivo. A comunicarle è stato lo stesso nella lettera inviata agli azionisti.

"Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l'attività sportiva in pista", scrive John Elkann con un chiaro riferimento alla scuderia di Formula 1. Quest'anno il mondiale di Ferrari non è iniziato nel migliore dei modi, con due ritiri per Leclerc su tre gare.

Leggermente meglio ha fatto Carlos Sainz, penalizzato in Australia dopo il caos nel finale di gara. C'erano grandi aspettative nei confronti della Rossa, soprattutto dopo l'arrivo di Vasseur dall'Alfa Romeo, ma fino ad ora il passo in avanti sperato rispetto all'anno scorso non si è visto, anzi, nel 2022 l'inizio era stato decisamente migliore e numeri alla mano la Ferrari SF-23 è la peggiore degli ultimi 14 anni.

Non è chiaro a cosa si riferisca di preciso John Elkann quando parla di cambiamenti, ma in ogni caso si può sperare che le cose migliorino, nel frattempo lo stesso numero uno di Ferrari ha ricordato che "la spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore, che continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante".

Nella lettera John Elkann ha parlato anche della futura auto elettrica di Maranello: “Nel corso dell’anno, Benedetto Vigna e il suo team hanno presentato il nuovo piano strategico della Ferrari per il quadriennio 2022-2026. Il piano delineava l’intenzione di avere quindici nuovi lanci, tra il 2023 e il 2026, tra cui l’attesissima nuova supercar e, nel 2025, la prima Ferrari completamente elettrica. Entro il 2026, i motori a combustione interna rappresenteranno il 40% dell’offerta di propulsori, mentre ibridi e completamente elettrici costituiranno il restante 60%. L’obiettivo di Ferrari è quello di avere un’offerta in grado di adattarsi alle preferenze dei consumatori, rispettando le normative e continuando a essere distintiva in termini di prestazioni e suono".