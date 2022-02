Ferrari firma con Qualcomm: chip Snapdragon su stradali e monoposto di F1

Ferrari ha annunciato una nuova, importantissima partnership: il cavallino rampante utilizzerà chip Qualcomm, sia sulle sue vetture stradali che sulle monoposto di Formula 1.

L'azienda di Maranello adotterà i potenti chip della serie Snapdragon, grazie ai quali animare in modo fluido i sistemi digitali delle sue vetture. Ferrari vuole in questo modo velocizzare il suo quadro strumenti digitale, individuando diversi progetti comuni fra il reparto "di serie" e il team di F1, così come ha riportato la Reuters.

Queste invece le parole di Benedetto Vigna, il nuovo CEO di Ferrari: "L'innovazione richiede la collaborazione fra leader di mercato. Grazie a questo nuovo accordo possiamo espandere la nostra conoscenza nelle tecnologie digitali e nel web 3.0, aree dal grandissimo potenziale in ambito automotive e nel Motorsport".

Che Ferrari cercasse un partner altamente tecnologico era risaputo, è dallo scorso novembre che a Maranello si lavora per trovare la partnership perfetta - e difficilmente si sarebbe potuto individuare un colosso migliore di Qualcomm. Vigna del resto è un veterano dell'industria Tech, prima di approdare al cavallino ha lavorato presso la STMicroelectronics, azienda europea specializzata nella creazione di chip.

Quello dei semiconduttori è un mondo che il CEO Ferrari conosce molto bene e siamo certi che con i prodotti Snapdragon si farà un ulteriore step tecnologico in avanti - e capiremo subito qualcosa il prossimo 17 febbraio, quando Ferrari svelerà la nuova monoposto di F1 per il 2022. Assieme a Ferrari anche General Motors e Volvo hanno intenzione di usare i chip Snapdragon sulle loro vetture di nuova generazione (in particolare Volvo pensa alla sua tecnologia Volvo Ride Pilot), così come Renault li vuole installare per animare i suoi nuovi sistemi operativi (debutta su nuova Mégane E-Tech un OS basato su Android).