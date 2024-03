Una Ferrari FF è andata a fuoco, ma nessuno sa spiegarsi il perchè

I proprietari del JR Garage (un famoso canale Youtube) sono stati colti di sorpresa da una chiamata inaspettata che ha sconvolto la loro giornata. La voce dall'altro capo ha portato loro la notizia devastante che la loro preziosa Ferrari FF aveva preso fuoco spontaneamente lungo l'autostrada. E nessuno ha capito come mai.

Raggiunto il luogo dell'incidente non c'era più niente da fare, l'auto era ormai diventata un cumulo di cenere. Di questa vicenda abbiamo anche un video, che è stato diffuso dal proprietario di un'autofficina nei paraggi.



Dalle riprese si può notare che l'incendio ha avuto inizio nella parte anteriore dell'auto proprio dove alloggia il potente motore V12 da 6,3 litri, oramai ridotto a puro metallo fuso. Il solo trasporto della vettura al JR Garage è stata un impresa impossibile, poiché qualsiasi tentativo di spostarla avrebbe potuto farla sbriciolare. Per risolvere il problema è stato usato un escavatore che, raccogliendola dalla base ha fatto si che quell'ammasso di erro e cenere non si scomponesse.



Presentata nel lontano 2011, dopo anni di sviluppo, l'accoglienza riservata alla Ferrari FF fu molto calorosa da parte degli appassionati. Dopo la leggendaria F-12 Scaglietti, la FF rappresentò l'intenzione di Maranello di entrare a gamba tesa nel segmento delle shooting breake. Il motore V12 aspirato da 6,3 litri della Ferrari FF eroga 660 cavalli a 8.000 giri al minuto, con una coppia massima di 683 Nm a 6.000 giri. Questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e una velocità massima di 335 km/h. La Ferrari FF rappresenta un vero e proprio pezzo da collezione anche se, per un periodo, era diventata abbastanza "abbordabile" nel mercato dell'usato.



Nel lontano 1990, Ferrari rifiuto di associare il proprio marchio al film "Pretty Woman" per alcune scene del film. Come molti di voi sapranno, alla fine, fu scelta la Lotus Esprit, il cui successo fu derivato proprio dalla grande accoglienza della pellicola con protagonisti Richard Gear e Julia Roberts. Diciamo che Maranello non ebbe la lungimiranza di cogliere al volo questa opportunità.

