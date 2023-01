Ferrari F8XX, l'esclusivo gioiello di Mansory avvistato a Dubai

È stata avvistata sulle strade di Dubai una rarissima Ferrari, stiamo parlando precisamente della F8XX Spider, un gioiello realizzato da Mansory. L'azienda tedesca ha messo mano alla già esclusiva F8 Spider, dando vita ad un vero e proprio capolavoro.

Dopo il lancio della Ferrari F8XX Spider avvenuto ad aprile 2021, l'auto è stata appunto fotografata in queste ore nel noto emirato, mostrandosi in tutto il suo splendore. Sia chiaro, la Rossa rifatta da Mansory non è proprio per i puristi, ma la sua spettacolarità quanto appariscenza sono riconosciute all'unanimità.

Prima di tutto il bolide di Maranello è stato colorato in un British Racing Green con l'aggiunta di inserti gialli sul cofano, sullo spoiler e in altre zone della carrozzeria. Troviamo poi la scritta F8XX sulle portiere, sulle minigonne, sul diffusore e sul rivestimento fra i fanali posteriori, e il tutto è stato poi impreziosito da dei cerchi in lega Mansory YT.5 Air da ben 21 pollici all'anteriore, e da 22 al posteriore. Immancabile la luce di stop in stile Formula 1, integrata al centro del diffusore, oltre ad un vistoso alettone in classico stile Mansory.

Novità anche all'interno della F8XX, con l'abitacolo che è stato completamente rivisto e seguendo i colori dell'esterno: sui sedili, la plancia, la console centrale e i tappetini, ritroviamo quindi il verde britannico con inserti in giallo, ed è presente anche la bandiera italiana, oltre a vari loghi di Mansory. Il motore, invece, è un V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare fino a 880 cavalli di potenza a una coppia massima da 960 Nm, di conseguenza vederla sfilare a Dubai deve essere indubbiamente uno spettacolo sia visivo quanto uditivo.

Le foto degli scatti “rubati” sono stati pubblicati sulla pagina Facebook di Mansory e potete trovarli anche in questo spazio. Inoltre, se vi piacciono le Ferrari particolari, dovreste buttare un occhio alla 812 Competizione esclusiva che si è regalato Carlos Sainz a Natale.