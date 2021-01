Ferrari F8 Tributo: Wheelsandmore la porta a oltre 800 CV

La Ferrari F8 Tributo è già di per sé una vettura incredibilmente prestazionale grazie all'eccellente lavoro ingegneristico svolto dal team del Cavallino Rampante. Per Wheelsandmore però l'output della macchina non è abbastanza, per cui ha approntato varie modifiche per migliorare la situazione.

Il brand appena citato include, in un singolo e interessante pacchetto, revisioni alle sospensioni, un nuovo sistema di scarico, un incremento della potenza e, ovviamente, non potevano mancare dei cerchi tutti nuovi. Sul territorio tedesco bastano poi 4.999 euro per installare una unità di controllo plug-and-play utile ad ottenere un boost prestazionale non da poco.

Ricordiamo che la F8 Tributo monta un V8 twin-turbo da 3,9 litri capace di erogare 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia ma, per la "misera" cifra citata in precedenza, i facoltosi proprietari della esotica italiana saranno in grado di raggiungere gli 816 cavalli di potenza e gli 890 Nm di coppia.

La F8 Tributo standard è già una delle supercar più rapide in assoluto, ma al momento non sappiamo quanto il pacchetto di Wheelsandmore possa influire sul suo scatto da 0 a 100 km/h. Giusto per fare un esempio, la spettacolare F8 Tributo di Novitec riesce a passare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi grazie a una potenza di 802 cavalli guadagnando 0,3 secondi rispetto al modello stock. E' presumibile quindi che questo upgrade possa garantire tempistiche similari.

Passando oltre troviamo un kit di nuove molle che abbassano l'assetto di 35 mm e richiedono 1.170 euro, ma per coloro i quali sono spaventati da dossi o imperfezioni della strada esiste un altro kit il quale permette di regolare l'altezza dal suolo con ulteriori 5.940 euro.

Trattandosi di Wheelsandmore l'offerta non poteva non includere dei cerchi, che in questo caso sono dei F.I.W.E, dei FORK o dei 6Sportz series, e arrivano a misurare 21 pollici all'anteriore e 22 pollici al retrotreno e sono avvolti da pneumatici 255/30 e 335/25. Un set completo costa 10.990 euro.

Tornando a Novitec vogliamo chiudere mostrandovi la fantastica McLaren 620R ritoccata dalla firma del tuning: adesso la agile supercar britannica si spinge fino ai 710 cavalli di potenza impensierendo le concorrenti.