Questa Ferrari F8 Tributo è stata potenziata con la stampa 3D

1016 Industries, compagnia specializzata nelle modifiche aftermarket, ha appena portato alla luce un eccezionale bodykit per la fenomenale Ferrari F8 Tributo. La peculiarità del lavoro, è che il tutto è stato svolto tramite lo stampaggio 3D.

La casa di tuning ha denominato il pacchetto "Rampante", ed esso comincia dall'avantreno con uno spoiler a labbro in fibra di carbonio affiancato da ampie prese d'aria, anch'esse riprodotte col sesto elemento della tavola periodica. Manca ancora del carbonio? Bene, 1016 Industries l'ha applicato anche all'apertura sul cofano.

I ritocchi non finiscono affatto qui, poiché la stampante 3D è stata impiegata anche per disegnare le vistose minigonne in carbonio, l'accattivante diffusore posteriore, l'interessante alettone sulla coda e le prese d'aria a forma di "J" appena sotto i fari a LED. Il tocco finale è invece rappresentato dal nuovo sistema di scarico con estremità ad "X" e tubi custom.

Per il bodykit completo il brand chiede circa 40.000 euro ma, se a qualcuno può sembrare troppo, deve sapere che le modifiche non sono soltanto estetiche, ma anche funzionali. Giusto per fare un esempio, le nuove prese d'aria anteriori migliorano i flussi a partire dalla punta del muso fino al passaggio dell'aria sotto la vettura. Ovviamente le prestazioni ne risultano leggermente migliorate, e 1016 Industries si è oltretutto assicurata che ogni singolo componente calzasse alla perfezione con gli alloggiamenti standard per evitare di dover limare o tagliare aree della carrozzeria originale.

Insomma, questi ottimi ritocchi risultano essere apprezzabili esteticamente, migliorativi per le prestazioni e ben poco invasivi:"La Ferrari F8 Tributo è un veicolo iconico il quale celebra l'eccellenza e il prestigio del mondo automotive, e noi sapevamo che dovevamo arrivare con il nostro kit nuovo di zecca in fibra di carbonio per un progetto speciale. Dato che guardiamo continuamente a nuove idee di design, non potevamo farci sfuggire l'opportunità di esplorare le vere capacità insite nel trasformare la stampa 3D in un kit permanente da mettere a disposizione dei nostri clienti. La F8 di 1016 Industries è progettata per gli appassionati di motori che cercano di dare un tocco di unicità alla loro esotica supercar." Avete appena letto le parole pronunciate da Peter Northrop, CEO di 1016 Industries.

A proposito di stampa 3D, Porsche si è già immersa in questa particolare tecnica per migliorare le prestazioni dei suoi bolidi, e i risultati sono notevoli. In chiusura vi informiamo del fatto che il brand di Maranello ha in programma la presentazione di tre nuovi bolidi entro la fine del 2021, ma quali saranno?