Ferrari F8 Tributo contro Porsche 911 GT2 RS: chi vince in una drag race?

Dopo la gara epica tra Lexus LFA e Lamborghini Huracan STO, ci spostiamo sulla pista dell’Atco Dragway del New Jersey grazie al canale YouTube DragTimes per assistere a una sfida all’ultimo centimetro tra Porsche 911 GT2 RS e Ferrari F8 Tributo. Chi avrà la meglio tra le due?

Da un lato del rettilineo troviamo la vettura tedesca del 2018 dotata di un motore biturbo da 700 cavalli; dall’altra, ci viene proposto un V8 biturbo da 3,9 litri da 710 cavalli. In ambedue i casi si parla di supercar con trazione posteriore e pneumatici da strada Michelin. Insomma, si tratta di una sfida praticamente alla pari se osservata esclusivamente sulla carta; ma lo stesso varrà anche nella pratica? Piccolo spoiler: sì!

La prima gara tra Ferrari F8 Tributo e Porsche 911 GT2 RS è stata vinta dal prodigio del Cavallino Rampante per appena 0,3 secondi, ma soltanto alla luce di un tempo di reazione più basso da parte del suo conducente: la velocità massima raggiunta è pressoché la stessa e il peso inferiore dell’automobile tedesca non sembra garantirle un vantaggio tale da avere la meglio.

La seconda sfida, invece, è stata ancora più intrigante in quanto i tempi di reazione sono stati quasi identici e la velocità massima raggiunta ancora più vicina tra le due. Alla fine, però, a vincere è stata la Porsche 911 GT2 RS per quella minima differenza nei tempi di reazione: per l’esattezza, si parla di un distacco di 0,037 secondi! Nella terza gara, infine, complice una partenza perfetta da parte della Ferrari la Porsche non è riuscita a tenerle testa, dando così la vittoria definitiva alla F8 Tributo. Il consiglio, però, rimane sempre il solito: guardatevi il video dall’inizio alla fine!

Nel mentre, a Maranello è stato scovato un nuovo prototipo di Ferrari Daytona SP3.