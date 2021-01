La Ferrari F8 Tributo di Novitec è un vero razzo su ruote

Novitec è una casa di tuning da tempo famosa per le modifiche che apporta ai bolidi Ferrari. L'ultima di queste riguarda il potenziamento della Ferrari F8 Tributo la quale, nonostante godesse già di performance fuori dal comune, ha appena compiuto un balzo ulteriore.

Giusto per contestualizzare, la vettura di Maranello eroga 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia nella sua versione base, ma il team di Novitec l'ha portata a ben 802 cavalli e 898 Nm: un salto di 82 cavalli e 132 Nm. L'output attuale le permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e di superare tranquillamente i 340 km/h di punta.

Fra gli altri ritocchi troviamo l'implementazione di un sistema di scarico sportivo Inconel placcato in oro e la possibilità di scegliere una gamma di cerchi da 21 o 22 pollici. I clienti potranno oltretutto selezionare un ventaglio di dettagli in fibra di carbonio, compreso il grosso splitter anteriore e il troneggiante alettone al retrotreno.

In ogni caso vi consigliamo caldamente di visionare per intero il video in alto, nonostante sia completamente in lingua inglese. Per chiudere senza allontanarci da Maranello invece ci teniamo a rimandarvi ad un'analisi della nuova Ferrari Roma: è la perfetta Gran Turismo per l'agente 007. Un giudizio positivo sulla Roma l'ha espresso anche il noto designer Frank Stephenson: per lui gli interni sono fenomenali.