Ferrari F8 Tributo distrutta dopo evento Cars and Coffee: lo schianto che fa male. Video

Fa sempre male vedere un'auto incidentata, ancora di più se la protagonista dello schianto è una splendida Ferrari F8 Tributo. La Rossa è venuta a contatto con un guardrail a seguito di un evento Cars and Coffee che si è tenuto negli scorsi giorni in Texas.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, i C&C sono di fatto dei raduni in cui automobilisti, solitamente in possesso di auto potenti e modificate, si ritrovano al mattino, per poi fare colazione assieme e quindi ognuno per la sua strada.

Il video che trovate qui sopra è stato catturato proprio al termine di un evento vicino a Houston: dopo il caffè il proprietario della F8 Tributo si è messo al volante, e accelerando ha perso il controllo del suo bolide, finendo come effetto pendolo tutto a sinistra.

Lo schianto contro il guardrail è stato inevitabile ed ha mandato in mille pezzi il muso della supercar, oltre a obbligare l'intervento delle forze dell'ordine con multa annessa. La Ferrari F8 era già finita sotto le grinfie di uno youtuber che l'aveva presa solo per distruggerla ed ora è tornata protagonista delle nostre pagine, ancora una volta per un evento spiacevole.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Carscoops.com, pare che l'automobilista protagonista dell'incidente, fosse entrato in possesso della supercar del Cavallino Rampante solo da poche settimane, una sorta di beffa oltre al danno.

Non è ben chiaro cosa sia andato distrutto dopo l'incidente, ma è logico pensare a dei seri problemi al motore, anche perchè la vettura non si è più mossa dopo “il bacio” al guard rail. Fortunatamente il ferrarista non ha riportato alcun danno fisico, ma ovviamente il dispiacere e lo stupore, anche per tutti gli appassionati presenti, sono stati altissimi.

Sembrerebbe aleggiare una sorta di nuvola nera su questo modello di Maranello, visto che soltanto poche settimane fa vi avevamo riportato la curiosa vicenda di un carrellista che aveva fatto cadere il forno della pizza proprio su una Ferrari F8 Tributo: i proprietari staranno facendo gli scongiuri.