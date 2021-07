La Ferrari F8 Tributo si allarga e diventa più cattiva con il trattamento di Novitec

La Ferrari F8 Tributo, appena uscita di fabbrica, non è certo un agnellino, ma lo sappiamo tutti che l’uomo è incontentabile, e quindi Novitec ha pensato bene di renderla ancora più potente e cattiva, grazie ad un kit di allargamento che incrementa ancor di più la presenza scenica della supersportiva del cavallino rampante.

La versione standard è dotata di un motore V8 twin turbo da 3.9 litri, in grado di erogare 718 CV per un tempo sullo 0-100 km/h di soli 2,9 secondi. Numeri di tutto rispetto, ma per il preparatore tedesco non bastavano, e per questo ha deciso di metterci il suo zampino.

Il kit in questione fa parte della linea N-Largo del brand ed è stato progettato da Vittorio Strosek. Presenta numerose modifiche, a partire dal nuovo disegno dei paraurti anteriore e posteriore, passando per l’inedita presa d’aria posta sul tetto, e il piccolo alettone a coda d’anatra, che aggiunge ulteriore deportanza.

L’auto è stata allargata di quasi 13 cm, e sembra ancor più acquattata sull’asfalto grazie all’assetto ribassato di 35 mm – che all’occorrenza può essere sollevato di 40 mm per digerire rallentatori o sconnessioni – e ai nuovi cerchi Vossen NF10s da 21 e 22 pollici rispettivamente per l’anteriore e il posteriore dell’auto.

Come detto in apertura, non si tratta di un kit puramente estetico, ma completo di una preparazione motoristica volta ad incrementare le prestazioni già eccezionali della F8 Tributo. In questa nuova configurazione l’auto eroga 830 CV e 930 Nm di coppia, e questo incremento di oltre 110 CV permette di bruciare lo 0-100 km/h in 2,6 secondi, e le fa raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Il tutto accompagnato da una gloriosa sinfonia restituita dal nuovo impianto di scarico, che urla a 116 db.

Novitec produrrà soltanto 15 kit, e ancora non si conosce il prezzo finale della modifica, ma di sicuro non avrà una cifra tanto bassa, data l’esclusività delle modifiche e il prezzo di listino della vettura, che parte da 236.000 euro. In ogni caso il preparatore tedesco ha in listino anche un altro kit per la F8 Tributo, meno estremo ma comunque in grado di trasformarla in un missile.