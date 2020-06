Questa Ferrari F50 a scarichi liberi ha un sound magnifico

Nonostante la Ferrari F50 sia stata portata alla luce anche per festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla creazione del Cavallino Rampante, si è dimostrata essere una vetture piuttosto controversa.

L'obiettivo dichiarato era quello di far provare anche alle persone comuni parte delle sensazioni che potevano sentire soltanto i piloti di Formula 1 dell'epoca come Jean Alesi e Gerhard Berger. Adesso lo YouTuber TheTFjj ne ha ripreso un esemplare mentre si metteva in mostra tra le strade di Londra.

Quella che potete vedere in video non è una normale Ferrari F50, anzi. Si tratta di un'unità rarissima, e cioè una delle sole quattro verniciate in nero di fabbrica. Oltre a questo gode anche di scarichi modificati, i quali adesso esprimono tutto il loro sound senza ostruzioni di sorta. Il risultato è una combinazione di immagini e suoni in grado di rendere la F50 una delle vetture più appaganti per la vista e per l'udito.

Il bolide è mosso da un poderoso V12 aspirato: un perfetto candidato per gli scarichi liberi il quale ha preso ispirazione dal 3,5 litri V12 usato per le monoposto da Formula 1 del 1995. I numeri parlano di 520 cavalli di potenza e di 471 Nm di coppia, i quali le permettono di raggiungere i 100 km/h da ferma in 3,87 secondi e di arrivare a 325 km/h di velocità massima.

Il fatto di voler inseguire a tutti costi lo sviluppo F1 ha però portato anche a un esito negativo: il modo in cui il V12 fu connesso al telaio rese la guida non perfettamente confortevole a detta di molti, ma questo non ha impedito alla F50 di essere una delle supercar più iconiche del Cavallino Rampante.

A proposito di auto iconiche, ecco a voi una magnifica Ferrari Enzo in condizioni eccellenti e appena finita all'asta. Nel caso poteste permettervela si tratterebbe di un grande affare. Nel frattempo una sua erede è stata avvistata mentre sfrecciava tra le strade di Montecarlo per le riprese di una nuova pellicola cinematografica: è la Ferrari SF90 Stradale.