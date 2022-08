La Ferrari F50 di Mike Tyson è in vendita, ma non aspettatevi sconti

Dopo avere parlato della Ferrari F40 più potente di sempre all’asta, l’attenzione si sposta su uno splendido esemplare di Ferrari F50 in vendita una volta di proprietà di Mike Tyson, storico campione di pugilato statunitense. L’asta avverrà a breve, ma non aspettatevi sconti.

La casa d’aste Gooding & Company spiega che questa particolare F50 ha il telaio 104220 ed è stata completata il 13 febbraio 1996, ed è una delle sole 55 unità consegnate sul mercato statunitense; peraltro, il colore è l’iconico Rosso Corsa. Ferrari North America l’ha dunque portata oltreoceano consegnandola a un broker, per poi arrivare nelle mani di Mike Tyson prima di essere venduta nel 2001.

Nel corso degli ultimi due decenni l’auto è passata per molti collezionisti, i quali non hanno snobbato i doverosi tagliando: l’ultimo di questi ha visto lavori su frizione, pneumatici, sospensione anteriore e aria condizionata; inoltre, è stata certificata ancora una volta per il Libro Rosso Ferrari Classiche. Solamente negli ultimi sei mesi, pensate, sono stati spesi oltre 75.000 dollari per la Ferrari F50 in questione.

Per questa ragione, con i suoi 9.966 chilometri di corsa, gli esperti prevedono che arrivi almeno a 4,5 milioni di dollari per la vendita, con massimi attorno ai 5,5 o 6 milioni di dollari. Niente sconti, ma per un esemplare simile con questa storia era prevedibile.

Restando nel mondo del Cavallino Rampante, eccovi una Ferrari Testarossa del 1988 in un colore mai visto prima.