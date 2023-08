Ferrari F50 GT, la più grande auto da corsa di sempre... che non corse mai

Sono tanti i prototipi da corsa italiani che non videro mai la luce nonostante sulla carta fossero a dir poco incredibili. Un chiaro esempio è la Lancia Delta ECV1, mostro da rally da 1.000 CV, e non possiamo non citare la sublime Ferrari F50 GT, una sorta di animale mitologico per tutti i collezionisti d'auto e gli appassionati di motori.

La Ferrari F50, posseduta anche da Mike Tyson, è stata la supercar del 50esimo anniversario e giunse a 10 anni dalla F40. Non riuscì a raggiungere quell'aura di maestosità che accompagna ancora oggi la Rossa del 40esimo compleanno ma in ogni caso rappresenta una vettura magnifica.

I meccanici di Maranello avevano pensato di realizzarne una versione da gara, leggasi la Ferrari F50 GT, con l'obiettivo di partecipare alle gare di BPR Global GT Series. Era dotata di un motore V12 con una cilindrata da 4,7 litri con 160 cavalli di potenza per ogni litro e un rapporto peso potenza di 1.213 chilogrammi a cavallo.

La potenza totale era di 750 cavalli e registrava 10.500 giri al minuto, oltre ad un peso alleggerito di 860 chilogrammi. Poteva raggiungere i 100 km/h in meno di 2,9 secondi mentre la velocità massima era di quasi 380 km/h.

Si tratta di dati incredibili tenendo conto che stiamo parlando di una supercar di quasi 30 anni fa. A collaudarla a settembre del 1996 fu Nicola Larini, ex pilota professionista, che riuscì a segnare sul circuito di Fiorano dei tempi migliori della 333 SP che comunque aveva 100 cavalli in meno.

Purtroppo, nonostante ottime prestazioni, alla fine il reparto corse di Maranello decise di accantonare il progetto e ne furono costruiti solo tre esemplari: un prototipo e due modelli che sono attualmente in possesso di clienti facoltosi.

A colpire della Ferrari F50 GT era in particolare l'aerodinamica, costruita in collaborazione con Dallara, a cominciare da un alettone posteriore a montante centrale, e un diffusore che si trova a tutta larghezza, oltre alle minigonne. Inoltre la F50 da corsa aveva una frizione in fibra di carbonio, cambio sequenziale a 6 marce e freni carboceramici: una vera e propria opera d'arte.