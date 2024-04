Ferrari F430 Spider, l'incidente con la pioggia: alta velocità e poca aderenza

L'asfalto bagnato sa essere pericoloso, molto pericoloso, soprattutto quando si è al volante di una supercar, come in questo caso... Su una strada inglese, quella che sembra essere una Ferrari F430 Spider ha perso il controllo, andandosi a schiantare rovinosamente a bordo strada.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze. L'auto, dunque, appare quasi dal nulla da dietro una curva, avanza e a un tratto comincia a slittare, e le conseguenze sono ben visibili. Il tutto è accaduto nella città di Norwich, lungo la sua Rose Lane; l'auto, da quanto riportato dalla fonte, sembra arrivare da Maidstone Road per poi, quindi, cominciare a perdere il controllo delle sue ruote posteriori e sbandare vistosamente, fino al rovinoso impatto contro alcune rastrelliere per biciclette presenti a bordo strada e successivamente contro un sostegno di cemento (qui di seguito il video del primo incidente con la Xiaomi SU7, addio fiancata...).

Le riprese delle due telecamere non offrono una visione limpida dell'avvenimento, tant'è che non si riesce a indicare con assoluta certezza il modello in questione, che comunque pare essere il già citato F430 Spider, contraddistinto da una vistosa livrea in rosso. Sulla scena erano presenti anche alcuni passanti, i quali fortunatamente non sono stati interessati dall'incidente (Ubriaco alla guida di una Mustang, l'incidente al semaforo è tragicomico: il video).

La vettura, dopo lo scontro, è stata rimbalzata dall'altra parte della strada, sulla corsia opposta alla sua marcia. Le ragioni che hanno portato all'impatto sembrano essere, quindi, dovute alle difficili condizioni metereologiche, che hanno colpito con costanza l'intero Regno Unito negli ultimi mesi. Una dimostrazione dei rischi reali di un asfalto bagnato. La Ferrari, dunque, ha riportato degli evidenti danni strutturali sul frontale, ma il motore, che è montato in posizione posteriore, non dovrebbe aver riportato alcun danneggiamento.

