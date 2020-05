Ecco la Ferrari F42, un bolide estremo che si esprime tramite i render

Ferrari è una delle case automobilistiche più importanti al mondo se non per i volumi, quantomeno per i suoi design, la sua tecnologia e la sua storia. Per questo motivo i designer di tutto il mondo si cimentano in elaboratissimi render atti a re-immaginare sentieri diversi di design che portano a ramificazioni stupende.

Ne è un esempio la sfrontata Ferrari Stallone ideata da uno studio dell'Università di Johannesburg, che ha appassionato migliaia di fan del Cavallino Rampante. Oggi però vogliamo parlarvi del bolide rappresentato nella galleria di immagini in calce: si chiama Ferrari F42 ed è stato renderizzato dal designer Pawel Breshke.

Questa Ferrari digitale ha richiesto al designer indipendente più di sette mesi di lavoro e, invece che rappresentare un potenziale rimpiazzo per una qualsiasi delle Ferrari attualmente sul mercato, offre un punto di vista su un eventuale nuovo modello, ipotizzando sviluppi futuri nel caso nel quale ai progettisti della casa automobilistica italiana venisse lasciata carta bianca.

"Il primo pensiero riguardo la Ferrari F42 è s stato quello di creare una nuova versione della F40, ma ogni idea testata non sembrava abbastanza buona. E' per questo motivo che ho cambiato i piani e sono andato in un'altra direzione, che è stata quella di creare la mia versione personale di estetica Ferrari, ispirandomi a pochi modelli del brand. Nonostante tutto però ho comunque montato un alettone posteriore in stile F40." Queste sono state le parole di Breshke, rilasciate in confidenza ai ragazzi di CarScoops.

C'è da dire che il risultato è assolutamente apprezzabile. Davanti dominano le sottili e arcuate fasce di LED, che quasi si uniscono nel mezzo, se non fosse per il badge del Cavallino Rampante a separarle. Troviamo inoltre prese d'aria in fibra di carbonio e uno splitter, anch'esso nel sesto elemento, atto a tenere la supercar attaccata al suolo. L'aerodinamica ha giocato un ruolo chiave nel design della F42, e lo testimonia anche l'ampia apertura sul cofano a garantire un miglioramento dei flussi sulla vettura.

Al posteriore l'illuminazione ha un'estetica molto simile a quella impiegata per l'avantreno, ma richiama subito l'occhio l'imponente diffusore in stile Formula 1. L'estremità degli scarichi è infine gestita da due ampie bocche in fibra di carbonio, che però ci lasciano solo immaginare il sound del motore.

Al momento non abbiamo dettagli riguardo cosa muova la Ferrari F42, ma possiamo ipotizzare l'uso di un powertrain simile a quello dell'imminente SF90 Stradale. Ciò significa un poderoso V8 bi-turbo da 4,0 litri abbinato a due motori elettrici, per un output complessivo di 986 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Sarebbe ancora meglio sotto al cofano ci fosse magari il V12 della LaFerrari: in quel caso parleremmo di almeno 1.100 cavalli.

A ogni modo il momento attuale non è certo positivo per i produttori di auto, in quanto il Coronavirus ha praticamente azzerato ogni vendita. Nonostante tutto adesso Ferrari vale in borsa più di Ford e General Motors.