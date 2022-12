Ferrari F40, ecco la versione 'monstre' di Liberty Walk: un widebody da mille e una notte

È senza dubbio la Ferrari F40 più aggressiva di tutti i tempi e a realizzarla non potevano che essere quei geni del team Liberty Walk. Il tuner giapponese, in vista del salone dell'auto di Tokyo del prossimo 13 gennaio, ha deciso di mettere mano alla supercar più amata di tutti i tempi e il risultato è decisamente interessante.

Quando il team di Liberty Walk ha pensato di mettere mano alla Ferrari F40, mito intoccabile, in molti hanno storto il naso, ma vedendo il risultato tutti si sono dovuti ricredere. Del resto la supercar di Maranello realizzata per il 40esimo anniversario della casa del Cavallino Rampante appare sì modificata ma non stravolta nelle sue linee, di conseguenza anche i puristi hanno “chiuso un occhio”, accogliendo le modifiche apportate al bolide.

Liberty Walk ha purtroppo diffuso solo dei render della loro Ferrari F40, visto che la versione finale sarà svelata il prossimo mese, ma in ogni caso dalle immagini computerizzate è possibile già farsi un'idea di quello che sarà. Liberty Walk descrive la propria realizzazione come "la prima F40 al mondo con carrozzeria widebody" e così è, visto che nessuno fino a oggi aveva mai osato mettere mano alla superstar delle supercar, in produzione dal 1987 al 1992 e in edizione tiratissima, solo 1.300 esemplari, disegnata da quel genio che fu Nicola Materazzi, morto la scorsa estate.

Venendo al kit, si può notare come la Ferrari F40 sia stata decisamente allargata; le specifiche non si conoscono ma ad occhio e croce, e vedendo anche il “making of”, si possono azzardare almeno una ventina di centimetri in più rispetto al modello originale, già ben piazzato tra l'altro. Sicuramente vistosi i parafanghi, sia anteriori che posteriori, con le quattro ruote che “spariscono” in parte sotto di essi. Presente inoltre un nuovo cofano anteriore, minigonne più muscolose, un nuovo alettone e un diffusore, tutto in perfetto stile Liberty Walk.

Ogni componente è stato realizzato in FRP, polimero rinforzato con fibre e potrà essere acquistato come pacchetto completo ma anche come articolo singolo, anche se al momento i prezzi non si conoscono. Nessuna novità infine per quanto riguarda il motore, con il tuner giapponese che non ha voluto modificare il già prestante V8 biturbo da 478 cavalli originale, in grado di permettere al bolide di Maranello di raggiungere la velocità di 324 chilometri all'ora. La Rossa del 40esimo anniversario resta nel cuore degli appassionati e oltre al progetto di Liberty Walk recentemente è stato effettuato un render moderno della Ferrari F40 davvero incredibile.